Muere Jairo Corbacho, futbolista de 20 años conocido en el fútbol de Málaga tras militar en varios clubes

El fútbol malagueño hoy es protagonista por una triste noticia: el fallecimiento de Jairo Corbacho Bornao, un joven jugador que militó en varios clubes de la provincia de Málaga. La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) comunicó la triste noticia este fin de semana, mostrando su consternación por la pérdida del futbolista y trasladando sus condolencias a familiares y amigos.

Corbacho, que pasó por equipos como el Vázquez Cultural de Marbella o La Cala Mijas, era hijo de Miriam Bornao, presidenta y fundadora del CD Torreón Cala de Mijas Femenino, una figura muy reconocida en el fútbol formativo femenino de la provincia. Por el momento, no han trascendido las causas del fallecimiento.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, también quiso sumarse a las muestras de apoyo y pesar por la pérdida del joven:

No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan grande. No hay derecho a que algo así le ocurra a un chico tan joven, tan lleno de vida y de futuro. En momentos como este, todo consuelo parece imposible. Solo quiero trasladaros mi más sentido y sincero pésame. Estoy con vosotros de corazón, y aquí me tenéis para lo que necesitéis, hoy y siempre

Entre las entidades que se han pronunciado se encuentra el Vázquez Cultural, club en el que Jairo jugó durante tres temporadas, entre 2019 y 2022. El club marbellí publicó:

Desde nuestra entidad queremos expresar nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de Jairo Corbacho Bornao. Queremos hacer llegar nuestras más sinceras condolencias a su madre, Miriam Bornao, así como a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. No existen palabras que puedan aliviar el dolor de la pérdida de un hijo, y menos aún a tan temprana edad. Todo nuestro apoyo y fuerza para quienes hoy lloran su partida. Descansa en paz, Jairo

Además, en las últimas horas, numerosos clubes, entre ellos el Candor CF, el Marbella o el CD Compadres, han expresado su dolor y se han unido al homenaje colectivo a un joven recordado por su pasión, compañerismo y amor por el fútbol.