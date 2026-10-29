La CEOE confirma la muerte de la exministra Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Urda

La patronal CEOE ha confirmado este jueves el fallecimiento de la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, después de que ayer se conociera que viajaba en uno de los trenes involucrados en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Desde CEOE han expresado su "más profunda tristeza" por el fallecimiento de Báñez, al tiempo que han trasladado su "más sentido pésame por las decenas de víctimas de este terrible suceso y nuestra cercanía y apoyo a todas las personas heridas, familiares y allegados".

"CEOE y todas las personas que forman parte de ella, así como todo el equipo de la Fundación, quieren expresar su más profundo dolor por esta pérdida y trasladar su cariño, apoyo y más sinceras condolencias, no solo a su familia, sino también a sus amigos y seres queridos en estos momentos tan complicados", reza el comunicado.

En la mañana del miércoles la patronal hizo público que Báñez estaba desaparecida y conforme pasaron las horas el desánimo cundió entre sus allegados del Partido Popular y de los empresarios de Huelva, su ciudad natal, al ver que no era localizada entre los heridos hospitalizados.

Algunos de ellos llegaron a lamentar públicamente la muerte de la exministra, de la misma forma que este jueves lo han hecho compañeros del PP y de la patronal, que han colgado mensajes de condolencias y pésame en redes sociales antes de que se produjera la confirmación oficial.

Ministra de Empleo y seguridad social en una época convulsa

Diputada del PP por Huelva desde el año 2000, fue nombrada ministra de Empleo y Seguridad Social en 2011 con el Gobierno de Mariano Rajoy, que llegó al poder tras una crisis financiera como la de 2008 que dio lugar a un periodo de austeridad fiscal bajo la lupa europea.

En ese contexto, Báñez recibió el encargo de elaborar una reforma laboral (2012) y otra de pensiones (2013) y tuvo que afrontar la convocatoria de dos huelgas generales contra la política laboral del Gobierno.

Tras su salida del Gobierno con la moción de censura a Rajoy en 2018, pasó por el sector privado y fue fichada por el presidente de la patronal como asesora para después, en julio de 2020, asumir la Presidencia de la Fundación CEOE.

Báñez ha sido consejera externa de Iberdrola Internacional, además de consejera independiente de Laboratorios Rovi y presidenta del Instituto de Talento e Innovación EYSagardoy.

Además, era asesora de Fundación Reformismo 21, el 'think tank' del PP, en asuntos relativos a Responsabilidad Social Corporativa.

Nacida en Huelva en 1967, Báñez era licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE E3) y tenía un postgrado en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Harvard.