Muere la escritora y periodista Gloria Steinem, icono del feminismo, a los 92 años

La escritora y periodista estadounidense Gloria Steinem, ícono del activismo feminista, ha fallecido en su casa de Nueva York a los 92 años, según ha confirmado su familia a través de un comunicado en sus redes sociales. La autora, nacida en Toledo (Ohio), falleció ayer "en paz en su casa de Nueva York, rodeada de muchos de sus seres queridos. Sus casi cien años de vida fueron plenos y siguió trabajando por la igualdad hasta el final", tal y como explica el mensaje colgado en Instagram.

"El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran comprendidos y escuchados. Sus palabras, acciones y ejemplo les daban a las personas la libertad de ser ellas mismas. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor", apunta el comunicado.

Steinem nació el 25 de marzo de 1934 y por traslados de su familia a lo largo de Estados Unidos no acudió con regularidad al colegio hasta los 11 años. Se graduó en el Smith College de Northampton, Massachusetts, en 1956, donde estudió Gobierno, una carrera poco habitual entre las mujeres. Al terminar, pasó por la experiencia de abortar de forma ilegal y después se trasladó a la India durante dos años con una beca.

Sus inicios

En 1960 se estableció en Nueva York y empezó a trabajar para la revista 'Help!' En 1968, después de haber trabajado en el 'Playboy Club' de Nueva York para escribir una exclusiva sobre las condiciones laborales y salariales de estas mujeres, colaboró en la fundación de 'New York Magazine'.

Trabajó como directora de la "Independent Research Service", organización financiada por la CIA, pero pronto se volcó en el periodismo como "freelance", escribiendo en la revista "Esquire", con temas que afectaban a las mujeres.

En los años 60 también colaboró con la revista "Huntington Hartford's Show" y se infiltró en el Playboy Club de Nueva York como "conejita" para destapar las condiciones en las que vivían esas mujeres. Fue miembro del equipo fundacional de "New York Magazine" en 1968 y, tras cubrir un acto sobre el aborto, inventó el concepto 'libertad de reproducción', es decir, la libertad de tener hijos.

Creó junto a otras feministas como Bella Abzug y Betty Friedan el "Caucus Político Nacional de Mujeres" y fue fundadora en los años setenta junto con Dorothy Pitman Hughes de la primera revista feminista "Ms" ("Señora").

El mensaje escrito en su perfil indica que Steinem "pasó sus últimos años haciendo las dos cosas que más amaba: compartir con los demás y escribir". La escritora, que sufrió cáncer de mama en la década de los ochenta, ganó en 2021 en España el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Una leyenda del feminismo

La escritora y periodista es considerada en su país como una de las figuras más significativas e icónicas del movimiento por los derechos de la mujer. Además, Steinem ha destacado también por su lucha a favor de la legalización del aborto, la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la aprobación de la Enmienda de la Igualdad de Derechos, así como contra la pena de muerte, la mutilación genital femenina y el maltrato infantil.

Una consideración que ha llevado a Steinem a ganar algunos premios muy reconocidos como el Penney-Missouri Journalism Award, el Women's Sports Journalism Award y el Richard C. Holbrooke Distinguished Achievement Award. Además, Además, en 1993 fue incluida en el National Women's Hall of Fame, en el 2000 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la incluyó entre sus Leyendas Vivas y en 2013, Barack Obama le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad.