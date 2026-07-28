Los Mossos investigan la muerte de una mujer asesinada a puñaladas por su pareja en una vivienda de Barcelona

Una mujer de 34 años de edad ha sido asesinada este lunes a puñaladas por su pareja en un domicilio de Barcelona, han informado los Mossos d'Esquadra. El autor de la agresión se dio a la fuga tras apuñalar a la mujer en una vivienda de la calle Andrade, en el distrito de Sant Martí de Barcelona, y está siendo buscado por los Mossos d'Esquadra.

Los Mossos recibieron a las 19:47 horas el aviso de que se había producido una agresión en un domicilio y enviaron varias patrullas al lugar del suceso. Los agentes hallaron en el interior de la vivienda a una mujer herida de gravedad, que fue atendida por los servicios de emergencias, que posteriormente confirmaron su fallecimiento.

La División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de las investigaciones, mientras se busca a la pareja de la víctima que huyó del lugar tras apuñalarla. De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 32 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.373 desde 2003.

016 teléfono contra el maltrato

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.