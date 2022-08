Mitos sobre el corte de digestión: ¿hay que esperar dos horas antes de bañarse?

Querer entrar al agua en la paya o en la piscina justo después de comer y que el adulto que está a tu cargo no te lo permita para prevenir un corte de digestión ¿Quién no tiene ese recuerdo veraniego de su niñez? Dos horas. Ese era el tiempo que debíamos pasar aguantando la calor del verano mirando una aguja del reloj que cada vez se movía más despacio para finalmente entrar al agua. Pero ¿Cómo de necesario era esa espera?

Qué es un corte de digestión o Hidrocución

Aunque no sean lo mismo, la sabiduría popular los contempla en el mismo ámbito. Mientras el corte de digestión es la interrupción del proceso digestivo, lo que puede conllevar mareos y náuseas, la Hidrocución es es un estado de síncope producido por un cambio brusco de temperatura. Ambas están relacionados con las comidas copiosas y el agua.

Después de comer, el sistema digestivo es el más activo de nuestro cuerpo, por lo que el flujo sanguíneo se concentra en él dejando al resto del cuerpo con un aporte de sangre menor. Si en ese proceso el cuerpo entra en contacto con bajas temperaturas de forma brusca, la sangre comienza a repartirse por el resto del cuerpo y aparecen los síntomas del corte de digestión.

Estos síntomas son: mareos, náuseas, palidez, sudoración, calambres, vómitos, escalofríos, visión borrosa, pitidos en los oídos… Si ese proceso se da en el agua, que podría generar ese cambio brusco de temperatura en el cuerpo, es cuando existe riesgo de ahogamiento debido a una pérdida de la conciencia.

El caso de la Hidrocución es parecido, un cambio brusco de temperatura puede provocar un síncope y conllevar una parada cardiorrespiratoria, aunque el cuerpo no esté realizando la digestión. De hecho, las causas más frecuentes son las altas temperaturas del cuerpo debido a la exposición prolongada al sol o el ejercicio físico.

Cómo prevenir un corte de digestión o la Hidrocución

En todo caso, se debe evitar los cambios bruscos de temperatura.

Entrar al agua despacio, mojando el cuerpo poco a poco para que nos adaptemos al cambio de temperatura.

No comer copiosamente antes de bañarse.

Hidratarse de forma constante a lo largo del día.

No nadar intensamente tras la comida.

No beber líquidos fríos, especialmente después de hacer un ejercicio físico intenso.

Qué hacer ante un corte de digestión o Hidrocución

Salir del agua de forma inmediata.

Tumbar a la persona.

Secarla.

Vestirle o taparle con una toalla para mantener su calor corporal.

Elevar las piernas.

Si aparecen vómitos o diarrea rehidratarse con agua o suero.

Reposar hasta que la tensión arterial se estabilice.

En todo caso, si se observan síntomas más graves o indicios de haber sufrido un síncope, es recomendable avisar a las autoridades sanitarias pertinentes.

Por lo tanto, la norma sobre esperar dos horas antes de bañarse después de una comida no es del todo cierta. Aunque es recomendable no bañarse después de comidas copiosas, lo importante es no sufrir cambios repentinos de temperatura, por lo que una persona puede bañarse, pero se aconseja que se meta en el agua de forma escalonada.