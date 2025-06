Rescatados 50 niños y sus monitores perdidos en el monte de La Rioja

Un agente forestal y varios efectivos de la Guardia Civil encontraron en la tarde-noche del pasado viernes al grupo de cincuenta niños y sus monitores que se habían perdido en el monte durante una excursión. No hubo que lamentar ningún herido y los niños "han relatado la experiencia como una aventura", han afirmado a Europa Press miembros de SOS Rioja.

La ruta de senderismo comenzaba en la ermita de Lomos de Orios, en Villoslada de Cameros, trascurría por el sendero de Las Majadas y pasaba por las Cascadas de Puente Ra. Pero la odisea comenzó a las 16:53 en la zona de Villoslada de Cameros, cuando los monitores del campamento infantil advirtieron al Centro de Coordinación Operativa SOS Rioja de que se habían desorientado mientras realizaban una ruta de senderismo. El grupo estaba formado por 50 niños de entre nueve y 11 años, que estaban acompañados por cuatro monitores.

Después de recibir el aviso, SOS Rioja se puso en contacto con la Guardia Civil y se movilizó a un agente forestal dependiente de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje "con amplio conocimiento del terreno" para que colaborase en las labores de localización. Agentes de la Benemérita del Puesto de Torrecilla en Cameros se desplazaron hasta el lugar y hablaron con la directora del campamento y el conductor del autobús, estando "ambos visiblemente nerviosos tras haber recorrido sin éxito varios caminos en busca del grupo extraviado".

Dada la situación, los militares solicitaron la activación del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y del helicóptero del Cuerpo para ayudar en la búsqueda. Posteriormente, marcharon a Lomos de Orios donde varios senderistas les indicaron que habían escuchado voces de niños cerca de Puente de La Ra. Al llegar a este lugar se encontraron con el agente forestal que posibilitó la localización del grupo en el cortafuegos de La Lastra.

El problema era que la zona por la que estaba trascurriendo la ruta tiene problemas de cobertura, lo que hacía "complicado" establecer contacto telefónico desde SOS Rioja con el grupo, no obstante, la directora sí que lo logró. De hecho, fue ella quien aseguró que todos los integrantes de la expedición se encontraban a salvo, pero no lograban encontrar el camino de vuelta. Por otra parte, monitores del campamento que no participaban en la actividad se desplazaron también hasta la zona para tratar de ayudar en la localización.

No fue hasta las 19:14 que el agente forestal comunicó al SOS Rioja que había localizado al grupo en el cortafuegos de La Lastra. Al dar con ellos se desmovilizaron los recursos aéreos y el GREIM, y se trasladó a los menores y sus monitores en coches de la Guardia Civil y del agente forestal, quienes explicaron que algunos niños "visiblemente agotados y sin apenas fuerzas para caminar debido al cansancio, la falta de alimentos y de agua, fueron trasladados en brazos por los agentes".

De esta forma, los pequeños más cansados descendieron en un autobús habilitado hasta el campamento, mientras que el resto lo hizo siendo guiados por los monitores, que ya se habían orientado, hasta el punto de encuentro en La Blanca, donde les recibieron con agua, fruta y comida.

Finalmente, a las 21:20 horas, SOS Rioja informó a la directora de que todos los niños estaban en el campamento y que ninguno requirió de asistencia médica. "Los niños, aunque cansados, estaban contentos, relatando la experiencia como una auténtica aventura", contaron desde el SOS Rioja.