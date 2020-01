En 2023 el multimillonario japonés Yusaku Mae-Zawa se convertirá en el primer turista espacial de la historia . Viajará a bordo de una nave privada, rodeará la Luna y no quiere hacerlo solo.

Busca novia para que le acompañe y como no la encuentra por los cauces habituales, se ha lanzado a una campaña por internet para encontrar pareja en cualquier parte del mundo. Condiciones. Tiene que ser una mujer soltera, mayor de 20 años (no pone límites ahí) y ser muy optimista. Pide una personalidad brillante, positiva y que disfrute siempre de la vida. Por supuesto tienen que gustarle los viajes y ser una apasionada del espacio. Dato importante: no tiene por qué hablar japonés.

Entre las candidatas que se hayan presentado, se hará una preselección y Yusaku conocerá personalmente a las finalistas para ver si hay conexión. No en vano lo que tienen por delante son tres años de entrenamiento como astronautas y un larguísimo viaje.

Está previsto que el Space X, la nave privada que hará el primer viaje espacial con turistas a bordo, despegue en 2023. Además de a su novia, si la encuentra, Yusaku pretende invitar a entre seis y ocho artistas a su viaje. El regalo son entre 30 y 60 millones de euros por billete. Todo para que el millonario japonés, habitual de la prensa rosa local, deje de tener los "sentimientos de soledad y vacío" que comienzan a surgir en él.

Yusaku es una de las personas más ricas del mundo. Su fortuna está valorada en unos 1.800 millones de euros.