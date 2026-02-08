Miles de personas se manifiestan en Madrid contra la política sanitaria de Ayuso: "La sanidad pública está bajo el asedio de buitres"

Miles de personas se han manifestado este domingo contra la política sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La manifestación, convocada por sindicatos y asociaciones vecinales, ha contado con la presencia de unas 8.000 personas, según ha indicado la delegación del Gobierno de Madrid.

La marcha, que ha comenzado bajo el lema 'Salvar la sanidad pública madrileña. Por la salud de todas y todos', ha recorrido el centro de la capital española con un claro propósito: denunciar el deterioro del sistema sanitario madrileño. A esta cita han acudido profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos, además de figuras políticas como el ministro Óscar López.

Entre los asistentes, Elena, enfermera en un hospital público de Madrid, resumía el sentir de muchos manifestantes. "Cada vez hay menos medios y menos personal, y eso nos afecta a todos", ha explicado en declaraciones a la agencia EFE. Así las cosas, los convocantes han reivindicado la mejora de las condiciones laborales y la conciliación del personal sanitario, así como el desarrollo de un plan de gestión consensuado entre consejerías y un mayor control del poder de la industria sanitaria con perspectiva de género.

Críticas al modelo de Ayuso

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha asegurado que, desde que Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid, "los madrileños tienen que esperar mucho más para ver a su médico de cabecera y a un especialista" y que "la gente está harta de tener que elegir entre seguir esperando o tener que pagar". Según recoge Europa Press, la portavoz asegura que "la sanidad pública madrileña está bajo el asedio de buitres como Ribera Salud, Quirón y de su mejor empleada, Isabel Díaz Ayuso".

Un discurso defendido por Rita Maestre, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, que ha alertado sobre las "élites económicas de Madrid" que, según ha dicho, están "robándoles" a los madrileños "su ciudad, su Comunidad y su sanidad pública".

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha denunciado que el Gobierno regional "está robando el dinero de la sanidad pública para dárselo a negocios privados", algo que "acaba en áticos de lujo" y que supone, según él, una "verdad incómoda" para Ayuso. "Quiero también romper una lanza en favor de los profesionales de la sanidad, que están trabajando en condiciones lamentables por ese proceso de privatización, que lo que hace es montar una subasta, un mercado de la bolsa de la sanidad", ha dicho.