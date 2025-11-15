Miles de médicos salen a las calles de Madrid para protestar contra el Estatuto Marco propuesto por Sanidad

Miles de médicos han salido a las calles de Madrid -unos 2.000 según las plataformas convocantes- para protestar contra el borrador del Estatuto Marco del personal estatutario propuesto por el Ministerio de Sanidad y para reclamar una norma propia que les diferencie de otros profesionales sanitarios.

Es la tercera movilización después de la de junio y octubre convocada por el Comité de Huelga de Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz. Entre los lemas coreados se han escuchado cánticos como "¡Mónica no es vocación, es explotación!", o "¡Mónica petarda, haz tú la guardia!" -en clara alusión a la ministra de Sanidad, Mónica García-, tras la reunión que mantuvo con el Comité de Huelga y tras la que no hubo "avances".

"Queremos un estatuto propio para los médicos que reconozca esta idiosincrasia y que dé respuesta a la necesidad de 49 millones de españoles que ahora están soportando listas de espera absolutamente desesperantes por la falta de médicos. Lo que es una pena que una ministra que es médico esto no lo entienda", ha manifestado el presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro.

Según Lázaro, los médicos llevan sufriendo una "discriminación laboral importante" desde hace "mucho tiempo", y ha advertido de que no se trata de un mensaje únicamente para Mónica García, también para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque están en contra "de un borrador que no reconocer la singularidad de nuestra profesión".

Cuatro manifestaciones más en diciembre

Consideran que la única manera de poder prestar asistencia todos los días y las 24 horas es con una mejora de las condiciones laborales de los médicos respecto a descansos y remuneración de la jornada extraordinaria. "La mayor parte de los médicos hacen entre cuatro y seis guardias, porque no hay médicos" ha especificado el presidente de CESM.

Asimismo, si no llegan a un acuerdo que responda a sus peticiones, han avisado de que se mantienen cuatro nuevas manifestaciones entre el 9 y 12 de diciembre para seguir mostrando "la unanimidad en el rechazo al borrador de Estatuto Marco del Ministerio", ha indicado Lázaro.