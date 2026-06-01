Metro de Madrid estrena el pago con tarjeta en los tornos de todas las estaciones: cómo funciona el sistema y métodos que se admiten

Metro de Madrid permite desde este lunes día 1 el pago directo con tarjeta bancaria de débito, crédito o prepago, tanto físicas como integradas en teléfonos móviles o relojes inteligentes con tecnología contactless, en las 303 estaciones de la red del suburbano de la capital, sin necesidad de adquirir previamente una Tarjeta de Transporte Público (TTP).

Un nuevo avance de la compañía metropolitana en sus formas de pago digital que arrancará en una primera fase únicamente para la compra de billetes sencillos, con un coste de 1,5 euros.

De esta forma, se permitirá agilizar el acceso al suburbano y facilitar los desplazamientos de los más de 2,5 millones de viajeros que utilizan cada día este medio de transporte.

Su implantación coincide además con la próxima visita del Papa León XIV a Madrid, del 6 al 9 de junio, o los conciertos de Bad Bunny en el Riyadh Air Metropolitano, eventos ambos en los que se espera gran afluencia de turistas a la capital.

Este nuevo sistema, en el que la Comunidad ha invertido más de 6,6 millones de euros, beneficiará a las alrededor de 210.000 personas que compran billetes sencillos cada día y seguirá siendo plenamente compatible con el resto de los títulos actuales del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Todas las estaciones incorporarán estos dispositivos preparados para validar títulos de transporte mediante códigos QR, ampliando así las opciones de acceso y adaptando el sistema a los nuevos hábitos digitales de los viajeros.

Estará operativa en 1.249 tornos distribuidos por toda la red. De ellos, 470 son ya inteligentes y, en las estaciones con modelos anteriores, al menos dos de ellos permitirán esta modalidad, y uno estará habilitado para la lectura de códigos QR.

Pago con tarjeta ya existente en autobuses

Esta iniciativa, financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resistencia, se suma al despliegue de estos pagos ya existente en los autobuses de la capital y los autobuses interurbanos.

Igualmente, se añade a otras de modernización impulsadas por la compañía metropolitana como el abono transporte en el móvil, posible para sistemas Android 9.0 o superior desde mediados de enero y que próximamente llegará también a iPhone.

En 2027 además está prevista la llegada del Ticketing Basado en Cuenta (Account-Based Ticketing o ABT), un sistema de acceso al transporte público que elimina los billetes físicos y gestiona los viajes y las tarifas en la nube, asociándolos a una cuenta de usuario digital.