Los mejores sitios para observar el eclipse en Madrid: de la Sierra Norte a los municipios donde sí se verá el 100%

Más de 120 años después, volverá a ser posible apreciar un eclipse total en algunas zonas de la región. El eclipse total de Sol del 12 de agosto es el primero del Trío de Eclipses (2026-2027-2028), una secuencia sin precedentes que situará a España como epicentro astronómico mundial durante tres años consecutivos.

De hecho, la propia NASA ha escogido un pequeño (y despoblado) pueblo de Burgos para retransmitir a todo el planeta este evento astronómico. Desde la Comunidad de Madrid también podrá visualizarse el eclipse, con varias localidades del norte con una franja de totalidad del 100%.

Es por ello que miles de aficionados y curiosos tienen planeado acercarse a algunos de los municipios del norte de la Comunidad, entre los que destacan especialmente Somosierra, Buitrago del Lozoya y La Cabrera.

Las localidades del norte de Madrid, las más cotizadas

Somosierra supone el destino por excelencia para los que quieran aprovechar al máximo este acontecimiento, puesto que es la localidad madrileña donde más tiempo durará la oscuridad total, con 1 minuto y 28 segundos.

Por su parte, en Buitrago del Lozoya se prolongará durante 1 minuto y 19 segundos, convirtiendo así al municipio en uno de los que más tiempo perdurará en la Comunidad de Madrid. Asimismo, Buitrago acogerá el 'Festival del Eclipse' en las piscinas de Riosequillo, con actividades familiares al aire libre y 'foodtrucks' a lo largo de toda la jornada.

De cara a seguir este acontecimiento en un entorno más natural y tranquilo, otra de las alternativas más destacadas es La Cabrera, situado en un emplazamiento serrano y con buenas vistas al oeste, por donde se dará el máximo del eclipse, durante 1 minuto y 13 segundos. Además, el Gobierno autonómico ha establecido aquí un punto de observación oficial, por lo que el Ayuntamiento repartirá gafas para disfrutar de manera segura.

Además, destacan también otros enclaves privilegiados en los que se organizarán actividades para todos los públicos, como El Molar, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, Tres Cantos o el Puerto de Navacerrada, donde la franja de totalidad permanecerá entre 30 segundos y 1 minuto.

Madrid capital, al 99%

La ciudad de Madrid, así como buena parte del área metropolitana y del sur de la región, no alcanzará la oscuridad total. En la capital, la Luna llegará a cubrir más del 99% del disco solar.

Cabe recordar que, independientemente del lugar elegido para la observación del fenómeno, será necesario utilizar gafas especiales con certificación EN ISO 12312-2:2015 o instrumentos como telescopios, prismáticos y cámaras equipados con filtros solares certificados.

Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente, al igual que los cristales ahumados o las radiografías, y tampoco debe observarse directamente a través del móvil o de una cámara que no disponga del filtro correspondiente.