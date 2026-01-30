Mamen Mendizábal, sobre el funeral de las víctimas de Adamuz: "Siendo republicana, quiero poner en valor el papel de los reyes"

Los reyes acudieron a la misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz. Tanto Felipe VI como Letizia hablaron con los familiares y mostraron una actitud de cercanía frente a los afectados que está siendo muy elogiada en redes sociales.

De ello habla Mamen Mendizábal en tiempo de tertulia en Más de uno. "Siendo republicana, quiero poner en valor el papel de los reyes, porque en una clima como el que tenemos de máximo enfrentamiento, los reyes en este momento suponen un alivio para las familias, lo que necesitan las familias", señala, para después destacar el papel de la reina Letizia.

"Es la reina la que ha introducido ese factor emocional, esa empatía con el dolor, esa forma de conectar con los ciudadanos españoles desde la cercanía, desde la mirada directa a los ojos, desde el tacto", asegura Mendizábal, que añade que esto no se ha producido en nuestra historia.

Así, Mamen Mendizábal lo ve como un "factor diferencial" en un momento en el que existe separación entre los ciudadanos y las instituciones.

El coste político de accidentes de tal magnitud

También habla de las consecuencias políticas cuando han existido accidentes de esta magnitud en nuestro país: "Todos los accidentes terribles en nuestra historia no han tenido consecuencias penales para los cargos políticos. Estoy hablando de una responsabilidad penal porque al final una dimisión política también tiene que conllevar el final de una investigación".

Así, ve "precipitado" el hecho de pedir la dimisión a Óscar Puente. "Esperemos a tener todos los resultados porque desde media hora después del accidente ya había gente pidiendo la dimisión", dice, a lo que añade que su "verborrea" es la que le ha llevado a esa "concatenación de errores", unida a su "soberbia" demostrada en el Senado.

"Estoy de acuerdo con el contraste del testimonio de las víctimas con la soberbia de Puente en el Senado", concluye Mamen Mendizábal.