El detalle que ha tenido un niño con el rey Felipe VI en el funeral por las víctimas de Adamuz

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, dieron sus condolencias y muestras de cariño a los familiares de las víctimas de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), a los que se acercaron uno por uno tras la misa funeral celebrada en el Palacio de los Deportes 'Carolina Marín' de Huelva.

De esta manera los reyes trataron de ofrecer su consuelo en estos duros momentos por los que atraviesan los más de 300 familiares de las víctimas mortales que estuvieron presentes en el acto religioso. Algunos de ellos portaban fotografías de sus allegados fallecidos y les relataban entre lágrimas sus pérdidas.

Entre ellos, saludaron cariñosamente a unos niños que se encontraban en silla de ruedas. Uno de ellos quiso entregarle un detalle al rey, tras hablar con él unos minutos buscó en el interior de su chaqueta y sacó un papel para dárselo al monarca. Felipe VI, visiblemente emocionado, miró el papel e intercambió unas palabras más con el pequeño antes de despedirse y continuar reconfortando a las víctimas.

Un discurso desgarrador

La misa funeral celebrada ayer por las víctimas del trágico accidente terminó con las emotivas palabras de Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las 45 víctimas del siniestro, 28 de las cuales eran originarias de Huelva.

Liliana Sáenz aseguró en nombre de las familias que este funeral era el único que querían y que lucharán por conocer la verdad desde la serenidad en un contexto de una sociedad polarizada que comenzó a resquebrajarse, dijo.

Críticas por la ausencia de Pedro Sánchez

Además de los reyes, al funeral acudió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el Gobierno central estuvo representado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros Luis Planas y Ángel Víctor Torres, pero no el presidente del Gobierno que no dio ninguna explicación al respecto ni tenía ningún acto previsto en su agenda oficial.

El hecho de que Sánchez no haya ido ha sido ampliamente criticado y destacado en algunas de las crónicas del funeral, precisamente Carlos Alsina ha señalado en su monólogo que la "costumbre" que tiene Sánchez tiene de no asistir a funerales de carácter religioso la suele abandonar "si es, por ejemplo, el funeral religioso de un dirigente socialista, como ocurrió con el de Guillermo Fernández Vara".

Ha añadido Alsina que "tanto al funeral que se celebró en Valencia después de la riada, como a este de Huelva, el presidente ha creído oportuno, o ha preferido, por la razón que sea y que él tenga, no asistir".

