Luis de la Fuente muestra su dolor por la muerte del niño fallecido en las celebraciones del Mundial: "La vida está llena de contrastes"

La euforia por la conquista del Mundial de 2026 quedó marcada por una tragedia que ha conmocionado al fútbol español. Apenas unas horas después de que miles de aficionados salieran a las calles para celebrar el segundo título mundial de la selección, un niño de 13 años falleció en Ciudad Rodrigo (Salamanca) tras el derrumbe de una fuente en la que se concentraban decenas de personas.

Por ello, el seleccionador nacional Luis de la Fuente quiso dedicar unas emocionadas palabras a la familia del menor durante un acto celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El mensaje de Luis de la Fuente a la familia de Adrián

Visiblemente afectado, el técnico comenzó su intervención enviando el pésame en nombre de toda la Real Federación Española de Fútbol.

"Desde aquí, desde Madrid, desde Las Rozas, desde la Real Federación Española de Fútbol, quiero enviaros nuestro más sentido pésame y nuestro más sentido dolor a toda la familia, amigos y a Adrián por este trágico accidente".

De la Fuente lamentó el enorme contraste entre la alegría vivida por la consecución del Mundial y el drama que atravesó la familia del menor en plena celebración.

"La vida está llena de contrastes. Es increíble que ayer todos nosotros estuviéramos de celebración por el éxito en el Mundial y Adrián, precisamente viviendo esa situación también, sufriera este trágico accidente". El seleccionador concluyó su mensaje exponiendo el apoyo de todo el fútbol español a los familiares y allegados del niño.

"Reitero nuestro dolor. Un abrazo muy fuerte, de corazón, a toda la familia y a todos sus amigos. De verdad, ánimo y toda nuestra fuerza".

La tragedia que ensombreció la celebración del Mundial

El accidente ocurrió durante la madrugada del lunes en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo. Según informó Onda Cero, el menor, de 13 años, se encontraba junto a otros jóvenes celebrando la victoria de España cuando parte de la estructura de la fuente del Árbol Gordo cedió debido a la aglomeración de personas. Una de las piedras del monumento cayó sobre el adolescente, que falleció a consecuencia de las heridas sufridas pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia. Además, otras tres personas resultaron gravemente heridas.

Tras el suceso, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo expresó públicamente sus condolencias y decretó varios días de luto oficial. El consistorio lamentó que "lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense", al tiempo que trasladó su apoyo a la familia del menor y deseó una pronta recuperación a los heridos.

Un homenaje en medio de la celebración del título

Las palabras de Luis de la Fuente llegaron durante los actos institucionales posteriores a la conquista del Mundial, en una jornada en la que el combinado nacional continuó recibiendo el reconocimiento de instituciones y aficionados.

Sin embargo, el seleccionador quiso reservar uno de los momentos más emotivos de su intervención para recordar a Adrián y trasladar el apoyo de toda la familia del fútbol español a sus seres queridos, subrayando que un éxito deportivo de esta magnitud no puede hacer olvidar el dolor provocado por una pérdida tan devastadora.