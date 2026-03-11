SUCESO

Localizan el cadáver de un hombre flotando en el lago de la Casa de Campo de Madrid

El fallecido podría haber sufrido algún problema de salud mientras practicaba deporte, ya que no presentaba signos de violencia y vestía ropa deportiva.

Europa Press

Madrid |

Lago Casa de Campo | Europa Press

El cadáver de un hombre de entre 40 y 50 años fue hallado ayer flotando en el lago de la Casa de Campo en la capital, según han confirmado fuentes policiales.

Primeras hipótesis

A la espera de los resultados de la autopsia, las primeras hipótesis apuntan a que el fallecido podría haber sufrido algún problema de salud mientras practicaba deporte, ya que no presentaba signos de violencia y vestía ropa deportiva.

Según ha adelantado el diario 'El Mundo', el hallazgo se produjo después de que varias personas que paseaban por la zona alertaran a la Policía Nacional al observar a un hombre flotando en el lago, a la altura del paseo de María Teresa.

