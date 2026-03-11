Localizan el cadáver de un hombre flotando en el lago de la Casa de Campo de Madrid

El cadáver de un hombre de entre 40 y 50 años fue hallado ayer flotando en el lago de la Casa de Campo en la capital, según han confirmado fuentes policiales.

Primeras hipótesis

A la espera de los resultados de la autopsia, las primeras hipótesis apuntan a que el fallecido podría haber sufrido algún problema de salud mientras practicaba deporte, ya que no presentaba signos de violencia y vestía ropa deportiva.

Según ha adelantado el diario 'El Mundo', el hallazgo se produjo después de que varias personas que paseaban por la zona alertaran a la Policía Nacional al observar a un hombre flotando en el lago, a la altura del paseo de María Teresa.

