Lleida prohíbe el burka y el niqab en los espacios públicos gracias a los votos de PSC, Junts y Vox

El Ayuntamiento de Lleida ha aprobado este viernes la ordenanza municipal que prohíbe llevar en los espacios públicos elementos que "oculten totalmente el rostro", como el burka o el niqab, sin mención expresa a estas prendas.

La nueva ordenanza, que se fundamenta en el civismo y el derecho de las mujeres y no en la seguridad, ha contado con los nueve votos a favor del PSC-Units (en el Gobierno), de los cinco concejales de Junts y de los dos de Vox, mientras que PP, ERC y el Comú han votado en contra.

Sanciones y espacios donde se aplicará la normativa

El artículo 12 de la ordenanza, el que regula la prohibición del burka, contempla sanciones de entre 400 y 750 euros por el incumplimiento de la norma.

Esta normativa no se aplicará en los lugares de culto ni en los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental.