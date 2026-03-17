La jueza archiva la segunda denuncia por agresión sexual contra Errejón al no haber sido ratificada

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 de Madrid ha archivado la denuncia de la segunda mujer que acusa al exdiputado Íñigo Errejón de agresión sexual, al no haber sido ratificada en sede judicial. La presunta víctima decidió no acudir al juzgado después de que se le negara la condición de testigo protegida y ante la incertidumbre sobre las consecuencias que podría tener ese paso.

Esta es la segunda denuncia por presunta agresión sexual contra el político, después de la presentada por la actriz Elisa Mouliaá, precisamente ella anunció en febrero de este año que se retiraba como acusación en la causa por motivos de salud y personales, aunque finalmente acordó continuar.

Esta segunda denunciante acudió a la justicia tras la denuncia formulada por Mouliáa, quien ha denunciado a lo largo del proceso la presión recibida por actuar contra el político. La nueva denunciante da un paso atrás por ser, según el texto de la demanda, "una actriz de reconocida notoriedad pública y proyección", que podría ver afectada su carrera profesional si trascendiera su identidad.

Denunció sexo con violencia sin su consentimiento

En su denuncia se explicitaba que los hechos ocurrieron el 16 de octubre de 2021 en el domicilio de Errejón cuando "de manera sorpresiva y violenta, el denunciado la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento y pese a que la denunciante gritó reiteradamente que cesara. La penetración se prolongó varios minutos hasta que finalmente el denunciado cesó".

Los hechos vinieron procedidos por otro episodio en los baños de un bar de Móstoles, donde el político "insistió" a la mujer en que le realizara "una felación" tras haber consumido ambos alcohol y cocaína y bajo "un contexto de presión" que la impulsó a acceder "de manera renuente".

Después, los dos se fueron a casa de Errejón en el coche de un amigo y "durante el trayecto, el denunciado comenzó a introducirle los dedos en la vagina sin su consentimiento". Dijo que el denunciado llegó a decirla: "Si te resistes será peor".