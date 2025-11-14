El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá

El juez Adolfo Carretero ha acordado procesar al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado este mismo viernes el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid.

El magistrado ha dictado auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento y que marca el fin de la instrucción, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Errejón puede recurrir

El juez concluye así la investigación por presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón y propone juzgarle en un auto que ahora puede ser recurrido por el exdiputado, tanto ante el propio juez Alfonso Carretero como posteriormente ante la Audiencia Provincial de Madrid. ç

Existen los indicios y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, tampoco por su prueba pericial y documental, señala el magistrado de Madrid. De ahí que, explica, no puede archivar la causa.

Este auto coloca a Errejón en la antesala del banquillo por los supuestos hechos narrados por la actriz Elisa Molina. Fiscalía y acusaciones tienen ahora diez días para formular su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento.

