El juez del caso Plus Ultra estudiará el recurso de nulidad de Zapatero por presunta vulneración de derechos fundamentales

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el denominado 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha estimado parcialmente el recurso presentado por la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero contra la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones que interpuso el pasado mes de junio.

En un auto, el magistrado reconoce que la defensa del expresidente tuvo acceso a parte de la documentación de la causa varios días más tarde de lo que se había considerado inicialmente. Por ello, concluye que el escrito registrado el 25 de junio se presentó dentro del plazo de 20 días previsto por la ley.

El recurso solo afectará a parte de las resoluciones

No obstante, Calama aclara que esta rectificación no implica la admisión íntegra del incidente de nulidad planteado por la defensa de Zapatero. El recurso solo se tramitará respecto a aquellas resoluciones que no pudieron ser recurridas en su momento.

En concreto, el incidente queda limitado a ocho resoluciones, la mayoría relacionadas con actuaciones acordadas por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid antes de que la causa fuera remitida a la Audiencia Nacional.

Por el contrario, quedan fuera del recurso las resoluciones relativas a los registros practicados en las oficinas del expresidente y de varias empresas, así como la apertura de una pieza separada para investigar el origen de las joyas halladas durante el registro de su despacho.

El origen del recurso

La defensa de Rodríguez Zapatero presentó el incidente de nulidad por una presunta vulneración de derechos fundamentales y solicitó la exclusión de doce resoluciones del procedimiento. Entre ellas figuraban la autorización del registro de su despacho, realizado el pasado 19 de mayo, y la investigación sobre las joyas intervenidas en esas dependencias, cuya primera valoración pericial situó su valor en torno a 1,3 millones de euros.

Hace una semana, el magistrado rechazó inicialmente el recurso al considerar que había sido presentado fuera del plazo legal. Sin embargo, tras revisar el calendario de acceso a las actuaciones, ha corregido ese criterio y ha concluido que el plazo comenzó el 29 de mayo, cuando las partes pudieron consultar las diligencias de investigación incoadas por la Fiscalía Anticorrupción.

Pese a ello, el juez subraya que las resoluciones excluidas del incidente podrían verse afectadas si, en una fase posterior, se acordara la nulidad de las actuaciones que sí han sido admitidas a trámite.