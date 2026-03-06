Marlaska nombra a José Santafé Arnedo nuevo jefe de la Policía tras la denuncia por agresión sexual contra el ex DAO

El ministerio de Interior ha nombrado al comisario José Santafé Arnedo como nuevo director adjunto operativa (DAO) de la Policía Nacional tras la renuncia de José Ángel González, destituido el pasado 17 de febrero por una denuncia de una inspectora de la Policía por una presunta agresión sexual.

Hasta el momento, el cargo de DAO lo había ocupado de manera interina la comisaria principal Gemma Barroso, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional. Es la que fue informada de la querella y la que contactó con la denunciante para ponerle protección oficial.

Ha sido el director general del cuerpo, Francisco Pardo, el que propuso a Santafé Arnedo para su elección. De entre los 89 comisarios principales y 22 mujeres que optaban al puesto, finalmente Fernando Grande-Marlaska se ha decantado por él.

De hecho, en los últimos días se estaba especulando con la posibilidad de que Interior eligiera a una mujer para el puesto, pero finalmente no ha sido así. Santafé Arnedo coincidió con la actual secretaria de Estado de Seguridad, Aína Calvo, que entre febrero de 2020 y diciembre de 2023 fue delegada del Gobierno en Baleares.

En 2020 alcanzó el puesto más alto de la Policía

Santafé Arnedo ingresó en la Policía Nacional en 1990 y desde julio de 2022 era jefe superior de Policía en las Islas Baleares, tal y como ha informado Interior. Está vinculado al cuerpo desde 1999, cuando ingresó como alumno en la escala Ejecutiva de la Policía Nacional.

Ya en 2005 ascendió a inspector jefe y en 2012 fue nombrado comisario. En este puesto se mantuvo hasta 2020, cuando alcanzó el cargo más alto de la Policía Nacional y desde 2022 ocupaba el puesto de jefe superior en Islas Baleares.

Según la información facilitada por Interior, Santafé Arnedo es diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado numerosos cursos relacionados con la actividad policial como delitos de odio, dirección estratégica de la seguridad pública, cooperación internacional en políticas de seguridad, liderazgo, entre otras.