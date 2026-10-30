Javier Bardem dona sangre tras el accidente de Urda y anima a sus seguidores a hacer lo mismo: "Dona, por favor"

El actor Javier Bardem ha publicado una fotografía en sus redes sociales en la que se le veía donando sangre por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que han fallecido 69 personas y más de cien se encuentran heridas.

"Dona, por favor"

El marido de Penélope Cruz publicó una historia en Instagram en la que se le veía en el Hospital Infanta Sofía, de San Sebastián de los Reyes (Madrid) donando sangre en un ángulo en el que se podía ver la frase "Gracias por donar sangre". Además, en los comentarios de la publicación, el propio actor escribió: "Dona, por favor".

De esta manera, el intérprete se ha sumado al llamamiento que en las últimas horas se ha hecho desde todos los organismos a que se done sangre para todos los heridos de la tragedia ferroviaria.

Más de 8.300 ciudadanos han donado sangre en Madrid

Según los últimos datos aportados por la Comunidad de Madrid, más de 8.300 ciudadanos han donado sangre en los distintos puntos de la región habilitados. El llamamiento del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid recibió una respuesta tan positiva que se ha instado a seguir donando durante los próximos días para seguir garantizando las reservas y ayudar también a las víctimas que lo necesiten.

En concreto, el Centro de Transfusión llamó a la donación urgente de los grupos '0+', '0-', 'A+', 'A-' y 'B-' tras conocerse la noticia del accidente ferroviario, el segundo más grave de la historia reciente tras Angrois.