SUCESOS

Restablecida la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras ser interrumpida durante una hora por un arrollamiento en Alcalá de Henares

El suceso ha provocado la suspensión del servicio durante al menos una hora.

Agencias

Madrid |

Imagen de archivo de un tren de Renfe
Imagen de archivo de un tren de Renfe | Europa Press

Un arrollamiento en un punto de paso no autorizado a la altura de la localidad madrileña de Alcalá de Henares ha provocado el corte de la circulación por ambas vías de la línea de alta velocidad entre Madrid, Zaragoza y Barcelona, según informó Renfe en la red social X.

Los servicios estuvieron afectados durante al menos una hora, pero la rápida actuación de los servicios de emergencia "en plena vía" ha conseguido restablecer la circulación. Por el momento se desconocen todo tipo de detalles sobre el arrollamiento.

Según informa Renfe, los trenes de la línea de alta velocidad en ambos sentidos comienzan a recuperar su frecuencia de paso "progresivamente". Durante el tiempo que ha estado interrumpida la circulación, no ha habido salidas de trenes desde las estaciones de Madrid Puerta Atocha y Zaragoza Delicias.

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