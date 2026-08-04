Influencers marroquíes planean a través de redes sociales otra entrada masiva de inmigrantes a Ceuta el 15 de agosto

Mientras Ceuta recupera poco a poco la normalidad tras la entrada de 72.000 inmigrantes ilegales el pasado jueves, las alarmas han vuelto a encenderse porque circula una nueva campaña en redes sociales que planea un nuevo intento el próximo 15 de agosto.

El cartel lo han identificado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero fuentes de seguridad citadas por Antena 3 aseguran que tiene "poco sentido", porque ni España ni Marruecos lo permitirían, teniendo en cuenta los sucesos recientes.

Los mensajes, que se propagan sobre todo a través de Instagram, TikTok y WhatsApp, son difundidos en su mayoría por influencers marroquíes. Algunos tienen 40.000 seguidores y otros 300.000 y esta vez, ponen el foco sobre Melilla, aunque el nombre de Ceuta también se menciona.

Hasta 25 grupos de Facebook alentaron la entrada masiva de la semana pasada

En este sentido, la empresa española Golden Owl ha elaborado un informe en el que señala que lo ocurrido estuvo organizado por "una marca propia" alentada por 25 grupos activos de Facebook desde varios países del arco mediterráneo y que los mismos están haciendo un llamamiento para el próximo 15 de agosto, según ha indicado el medio local 'Información'.

La empresa utiliza inteligencia aplicada en fuentes abiertas (OSINT). Ha cruzado más de 5.000 mensajes en redes sociales y ha llegado a la conclusión de que, bajo el nombre 'Asalto Karyaj a Ceuta', en la última semana de julio lanzaron consignas para cruzar la frontera.

Además, han descubierto que durante ese mismo periodo de tiempo, la red ya habría programado el nuevo asalto, fechado el próximo 15 de agosto. Según la empresa, el modelo es "barato, repetible y resiliente" y el llamamiento publicado el 1 de agosto en un grupo de 108.000 miembros sigue en activo.

Marlaska sostiene que no había conocimiento previo

Desde que se produjo esta entrada masiva, desde la oposición han cargado duramente contra el Ejecutivo, ya que consideran que sabían lo que iba a pasar y no tomaron medidas. Si bien, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que los servicios secretos españoles avisaran de que pudiera pasar "nada parecido" a lo sucedido.

"Pero no nada parecido a lo que ha acontecido, sino nada parecido a lo que sucedió en 2021, cuando entraron en Ceuta de forma irregular 10.000 personas", ha detallado el responsable de Interior. Además, ha hecho hincapié en que "si hubiera habido alguna posibilidad de que algo así" ocurriera, habría habido algún "informe, comunicación o aviso" que se habría remitido a las "más altas instancias" y que esa información habría "tenido cauces mucho más complementarios".

Así las cosas, ha reiterado que "la información que había es la que se ha reseñado" y ha admitido que sí se sabía que, al igual que en otras temporadas estivales, podría haber "una elevación de las entradas irregulares" y que, en este caso concreto, podrían verse fomentadas por la sentencia del Tribunal Supremo de principios de julio sobre la imposibilidad de aplicar 'devoluciones en caliente' a las personas que llegan a nado a España sin atravesar ninguna barrera física.