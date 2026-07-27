La indignación de Roberto Brasero ante la falta de prevención de los incendios: "¿Qué seguridad es esta, qué civilización es esta?"

El meteorólogo Roberto Brasero ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que muestra su indignación hacia la falta de conciencia sobre el cambio climático y la falta de prevención ante los incendios. Grabado desde su propio coche, el presentador de 'El Tiempo' de Antena 3 se pregunta: "¿Qué civilización es esta? ¿Qué seguridad es esta?"

Según el periodista, aunque siempre que ocurre en un incendio la sociedad empatiza, cuando lo tienes encima, "te preocupas más, es lógico", en referencia al incendio de Ávila, Toledo y Madrid. En este sentido, ha ironizado con que la gente se siente "segura en la puerta de la gran ciudad, de la civilización".

Así las cosas, según Brasero, la gente que vive en una gran ciudad piensa que un incendio así no puede suceder, porque se siente "segura". Lo mismo ocurre con el cambio climático, que muchos piensan que "ya llegará". Sin embargo, ha advertido: "No es una cosa del mundo lejano, lo tienes encima".

Por eso, aunque hay cosas que no se pueden controlar, como la fuerza del viento que propaga las llamas, o que un coche provoque un incendio, como el de San Martín de Valdeiglesias, sí se pueden controlar otras cosas, como no meter una máquina en el campo en plena ola de calor. "Controla lo que sí puedes, porque este escenario (el del cambio climático) es más propicio para que se den estos fenómenos".

El incendio de Madrid tiene tres frentes sin controlar

El incendio de Burgohondo (Ávila) ha arrasado ya más de 55.000 hectáreas y se ha convertido en el mayor de la historia de España. Todavía no está controlado, aunque la parte que afecta a Toledo sí está estabilizada y los vecinos evacuados de nueve de los once municipios ya pueden regresar a sus casas.

Si bien, las expectativas son buenas, porque los trabajos realizados por los profesionales han dado frutos y la situación es "bastante más favorable de lo que era", en palabras del director técnico de extinción del operativo del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), José Luis Gutiérrez.

Aunque en los próximos días habrá reproducciones, se espera que en las próximas jornadas las cosas mejoren. En la parte que afecta a Madrid todavía hay tres frentes sin estabilizar. El más peligroso es el situado al norte del pantano de San Juan.

El incendio de la Vall d'Uixó ya no está fuera de capacidad de extinción

En cuanto al otro incendio que preocupa en España, el de la Vall d'Uixó, ya no está fuera de capacidad de extinción. Así lo ha confirmado el consejero valenciano de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que ha autorizado volver ya a sus domicilios a los vecinos de cuatro barrios de la Vall d'Uixó, aunque tendrán que permanecer confinados en sus casas hasta las 08:00 horas de este martes.