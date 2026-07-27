El impresionante vídeo de los buitres del Valle de Iruelas mientras sobrevuelan el paisaje arrasado por el incendio de Ávila

El incendio de Burgohondo (Ávila) sigue avanzando sin control, ya ha quemado más de 55.000 hectáreas y se ha convertido en el mayor de la historia de España. El paso de las llamas está dejando consecuencias irreparables: económicas, materiales, una enorme pérdida de biodiversidad... Y, por supuesto, consecuencias que afectan también a los animales.

En concreto, este fuego se ha llevado por delante la Reserva Natural del Valle de Iruelas, que alberga una de las colonias de buitre negro más importantes de Europa. Germán Huertas (@Nocodeboy en 'X') ha compartido un vídeo en el que se ve a los cientos de buitres que habitan en ese paraje natural sobrevolando lo que ha quedado de él.

Los animales llevan cuatro días sin beber agua

Todavía no hay datos oficiales de lo que las llamas han quemado en este entorno concreto, pero el alcalde de El Tiemblo, Arturo Varas, ha asegurado a EFE que las previsiones no son buenas y que la virulencia del fuego ha acabado con todo. Y esto es una muy mala noticia, porque el Valle de Iruelas fue declarado reserva natural por la Junta de Castilla y León en 1996.

Tal y como denuncia el propio Germán en el vídeo, los animales llevan cuatro días sin beber, algo que "no se puede tolerar". Ha pedido que los esfuerzos se centren en recolectar pasto y bebida para los buitres y el resto de fauna y vehículos para ir por el monte: "Hay que empezar a coordinar la ayuda ya".

La colonia de buitres negros más numerosa de Castilla y León

El Valle de Iruelas tiene una superficie de 8.828 hectáreas y en ella está instalada la colonia de buitres negros más numerosa de Castilla y León, unas 120 parejas que utilizan los árboles como criaderos. Por eso, que el fuego haya quemado la zona, puede tener consecuencias nefastas en su reproducción.

La vegetación de este lugar también es muy importante. De hecho, está calificado como "una joya natural". Hay especies autóctonas, como el cambrión, pero también muchas especies de pinos que los buitres utilizan para emplazar sus nidos. El Valle de Iruelas también alberga los nidos del águila imperial, una especie en peligro de extinción.

Máxima preocupación por El Castañar

Por todo ello, el lugar también está declarado como Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC). Además, dentro de la Reserva Natural, hay otra zona que preocupa especialmente, por su gran valor ecológico. Se trata de El Castañar, un espacio que forma parte de la Red Natura 2000.

Es un bosque que solo tiene 1,34 kilómetros cuadrados, pero que alberga castaños centenarios. Según estudios del CSIC, es un bosque autóctono de 3.000 años de antigüedad: "Único, frágil y muy atractivo para los amantes de la naturaleza, visitado por miles de personas al año".