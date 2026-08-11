El incendio de Niebla (Huelva) avanza sin control tras arrasar más de 20.000 hectáreas

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan Infoca, Antonio Sanz, ha señalado que el objetivo ante el incendio declarado el pasado jueves en el paraje de Raboconejo, en Niebla (Huelva), era evitar que las llamas alcanzaran El Madroño (Sevilla) y superaran el entorno de Berrocal (Huelva), algo que se ha logrado gracias a la línea de defensa establecida. Sanz ha destacado que el fuego "en absoluto" ha superado la provincia de Huelva, como ocurrió en 2004 con el incendio de Berrocal, y ha advertido de que este entorno "puede ser una zona complicada en cuanto a extensión, no en cuanto a población". Asimismo, ha señalado que no han tenido "ventana de oportunidad para sofocarlo" y que el incendio mantiene a 681 desalojados.

En una atención a medios desde el Puesto de Mando Avanzado, Sanz ha explicado que el viento continúa soplando de noreste y ha señalado que el incendio se ha dirigido hacia la línea de defensa establecida en el entorno de Berrocal, cuya población había sido evacuada de forma preventiva. En este contexto, ha destacado las "dificultades" y los "saltos tan tremendos" que ha dado el fuego durante la tarde, con focos secundarios que han llegado a desplazarse varios kilómetros. Esto provoca que las llamas no avancen únicamente en la dirección del viento, sino que generen nuevos focos en distintos puntos, lo que supone un "descontrol en cuanto a la dirección del incendio".

Asimismo, ha explicado que el incendio que ya supera las 20.000 hectáreas está registrando "fenómenos convectivos" que generan "las grandes columnas de humo y nubes que se han podido observar durante la jornada". En estas condiciones, ha señalado, el agua lanzada por los aviones no siempre llega al terreno con eficacia y puede favorecer la aparición de focos secundarios que han alcanzado hasta 3,5 kilómetros de distancia, llegando incluso a superar cualquier tipo de cortafuegos. Esta situación hace "ineficaz" el trabajo de los cortafuegos y dificulta también la intervención de los medios aéreos sobre el terreno.

"Lo que podía ocurrir en horas, ha pasado en 15 minutos"

En este contexto, ha explicado que durante la jornada ha sido necesario retirar personal por motivos de seguridad y ante el riesgo de que quedara aislado. "Hemos tenido que sacar transportadas en helicóptero a personas que corrían en serio peligro", ha señalado. Por ello, ha indicado que el incendio "se ha comportado como estaba previsto, de manera peligrosa y compleja", provocando que lo que "lo que podía ocurrir en ocho o diez horas ha pasado en 15 minutos".

"Todos los días se repite la misma historia y no se ha abierto hasta ahora ninguna oportunidad para afrontar el incendio", ha señalado Sanz, quien ha apuntado que recuerda a otros incendios "muy complicados" de los que se han vivido en la historia de Andalucía, en los que "durante muchos días tienes que estar defendiéndote del incendio, sin capacidad de poder atacar", ha apostillado.

En este contexto, ha señalado que durante la noche "se va a trabajar en el flanco derecho, norte, hasta la zona de límite de La Pata del Caballo para intentar evitar que se desplace hasta ahí". El objetivo, ha explicado, es "fijar y garantizar que no vaya a desarrollar más allá de La Pata del Caballo" y mantener la primera línea de defensa en el entorno de Berrocal.

Sanz confía en que el trabajo con maquinaria, el uso de fuego técnico y la intervención de los operativos terrestres permitan durante la noche consolidar estas líneas y evitar que el incendio continúe avanzando hacia el norte. No obstante, ha advertido de que las condiciones meteorológicas serán determinantes: "La noche puede tener condiciones que permitan desarrollar los trabajos, pero cada noche es un mundo". En este sentido, ha apuntado que los continuos cambios de viento pueden obligar de nuevo a los efectivos a retirarse sin completar sus objetivos.

Los trabajos se centrarán principalmente en el flanco derecho, en la línea norte-noreste, y en la defensa y consolidación del entorno de Berrocal. Al mismo tiempo, los operativos seguirán interviniendo sobre otros focos situados en la parte sur del flanco derecho y en el noroeste, que requieren actuaciones constantes mientras el incendio mantenga un comportamiento "tan irregular, complejo y peligroso".

Cerca de 700 evacuados

En cuanto a los evacuados, el consejero ha señalado que actualmente son 681: 500 en la provincia de Huelva y 181 en la de Sevilla. Las medidas afectan a distintos núcleos de Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real, Paterna del Campo y La Palma del Condado, en Huelva. También han sido desalojados preventivamente Las Delgadas y Montesorromero, pertenecientes a Zalamea la Real, así como El Madroño y sus pedanías de El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo, en Sevilla, permanecen en el centro habilitado en El Castillo de las Guardas.

Un total de 89 personas permanecen albergadas. De ellas, 32 se encuentran en el Teatro de Zalamea la Real: 25 procedentes de Berrocal, El Pozuelo y El Membrillo Alto, seis de Las Delgadas y una de Montesorromero. Otras cinco personas de Las Arenas y La Florida están alojadas en el Hotel Montearoma de Valverde del Camino, mientras que 52 vecinos de El Madroño permanecen en el albergue habilitado en el municipio.

Permanecen afectadas por la emergencia las carreteras HU-3106, A-493, HU- 5104, HU-4103, HU-6104, HU-6106, HU-6108, SE-6400, SE-6402, SE-5400 y SE-538.

El Gobierno manda nuevos recursos contra el incendio de Niebla

El delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha anunciado que ya son "más de medio millar" los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil que participan en las labores de extinción del incendio forestal tras una nueva ampliación de los recursos humanos y materiales aportados por el Ejecutivo a este operativo.

Además, la UME ha incorporado nuevos recursos materiales. En concreto, son cuatro nuevos buldóceres que se van a ir incorporando a lo largo de este martes. Son el tipo de vehículos que se han venido utilizando en días previos en los trabajos de defensa frente al fuego y que ahora se destinarán fundamentalmente en zona de retaguardia. El Gobierno también cuenta sobre el terreno con las brigadas forestales y se incorporan más.

Este personal y equipos se unen a los medios aéreos que, entre otros equipos, también están puestos a disposición del incendio forestal por parte del Ministerio de Transición Ecológica.

"Mantenemos intacto el compromiso del Gobierno de España con la provincia de Huelva y con este incendio forestal para contribuir a que su extinción se pueda producir a la mayor brevedad posible", ha señalado el delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones.