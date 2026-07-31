"Es inaceptable leer en la playa" Rafa Latorre expone sus recomendaciones literarias para este verano

El verano ha llegado, y con él, las vacaciones de Rafa Latorre. Pero no se marcha sin antes brindarnos algunas recomendaciones literarias para disfrutar de un merecido periodo de descanso. El nuevo director del tramo informativo de Más de uno ha querido compartir sus recomendaciones a la hora de disfrutar de un buen libro en esta época estival.

Además el periodista quiso exponer qué obras tratará de leer en estas vacaciones.

Recomendaciones que son más bien regalos

La primera obra que ha recomendado ha sido 'Las correcciones', de Jonathan Franzen. Esta junto a la novela 'Un inmenso azul' de Patrik Svensson, que según él es una lectura apropiada para el verano al versar sobre el mar, son dos regalos de cumpleaños que han seducido a Latorre y que no ha dudado en incluir en su maleta.

Dicen que esta etapa del año debe estar acompañada de diversión, y podemos encontrarla casi con toda seguridad en 'El vizconde demediado', del autor italiano Italo Calvino. El primer libro de la trilogía Nuestros antepasados que, aunque no transcurre durante esta calurosa estación, a Rafa Latorre le evoca algún verano de su adolescencia.

La forma correcta de leer en verano

"Cualquiera que tenga aire acondicionado y unas ciertas condiciones", afirma al hablar de su lugar favorito para leer. Mientras que para algunos las vacaciones simbolizan una toalla y un buen libro frente al mar, para el director ese escenario no resulta tan atractivo: "Mejor una tumbona que la arena."

Para cerrar esta selección, Latorre recomienda su última lectura con la que admite estar entusiasmado: 'El hombre que amaba a los perros', de Leonardo Padura. Una novela intensa con la que pone el broche literario perfecto a su equipaje de verano.