El impactante vídeo del skater Danny León justo en el momento del eclipse:  "El truco de mi vida"

Las imágenes del eclipse solar han inundado las redes sociales en las últimas horas. La Luna se interpuso entre la Tierra y el Sol hasta ocultarlo por completo durante la fase de totalidad, sumiendo el paisaje en una sorprendente penumbra. Un fenómeno astronómico excepcional que quedará para el recuerdo de millones de personas.

Sin embargo, más allá de las fotos convencionales que se han podido observar, el skater Danny León inmortalizó una de las imágenes más espectaculares de este evento. Mezclando deporte, ciencia y naturaleza, el deportista logró grabarse rodando sobre el skate durante la llegada del eclipse solar total.

El deportista olímpico aparece acompañado por la imponente presencia del eclipse, creando una estampa que ha dado la vuelta al mundo. A través de sus redes sociales, Danny León compartió con sus seguidores uno de los recuerdos más especiales de este fenómeno astronómico.

Danny León, un skate y una imagen histórica

En medio de un evento que ha llamado la atención de millones de ciudadanos, el skater Danny León quiso llevar el eclipse más allá. El deportista grabó un vídeo mientras el eclipse llegaba a su totalidad subido a su skate. No había margen de error, puesto que eran pocos segundos los que había para inmortalizar la fotografía mientras la Luna ocultaba por completo el astro.

Sin embargo, el vídeo salió a la perfección. En medio de Novales, a menos de una hora de zaragoza, el madrileño realizó una maniobra espectacular, consiguiendo que su silueta quedara recortada contra el cielo durante el salto. "El truco de mi vida", escribía en el post publicado en Instagram.

La vida de Danny León junto a su skate

Tras una vida dedicada al deporte, Danny León obtuvo una pequeña recompensa. Y es que las imágenes funden la astronomía y el deporte, dejando un recuerdo que el español jamás olvidará. León y el skate se unieron desde los nueve años y, a partir de ahí, su carrera ha ido hacia arriba.

Tanto es así que se ha convertido en uno de los referentes de esta disciplina a nivel nacional, con un palmarés único. Con 13 años, entró en Red Bull, un paso que marcó el comienzo de su carrera profesional y que le llevó a competir en algunas de las mejores competiciones internacionales. Y es que Danny León ha participado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y París 2024, y ahora puede alardear de otro triunfo más: tener una de las fotos más icónicas del eclipse.