Horarios de los supermercados este 5 y 6 de enero, Día de Reyes: Mercadona, Carrefour, Aldi, Lidl…

Llega uno de los días más especiales del año. Sobre todo para los niños, el Día de Reyes está marcado en rojo en el calendario. Se trata de una de las jornadas más recordadas por los pequeños, pero que también supone desayunos y comidas junto a la familia.

Este martes 6 de enero es festivo en toda España, por lo que los supermercados ajustan sus horarios y muchos de ellos cierran sus establecimientos al tratarse de un día festivo. Así, los más rezagados deben saber si su supermercado más cercano abre o cierra a otras horas.

Horarios de los supermercados el Día de Reyes

Mercadona

La cadena de supermercados de origen valenciano, fundada por Juan Roig, no abre domingos ni días festivos, por lo que este martes 6 de enero todas sus tiendas permanecerán cerradas. Aquí se puede consultar el buscador de supermercados.

Carrefour

Carrefour sí suele abrir en los días festivos, aunque depende de la comunidad autónoma y del tipo de tienda, puesto que los Carrefour Express abren la mayor parte de los días. En Reyes, suelen cerrar todas sus tiendas, aunque lo mejor es consultar el buscador disponible a través de este enlace.

Alcampo

Esta cadena abre domingos y festivos entre las 9:00 y las 22:00 horas, aunque en Reyes muchos supermercados estarán cerrados. La cadena cuenta con un buscador en el que se pueden consultar las horas a través de este enlace.

Lidl

Sus establecimientos tendrán un horario que puede cambiar según la zona, por lo que lo aconsejable es consultar su localizador de supermercados.

El Corte Inglés

Los Hipercor y Supercor suelen cerrar el Día de Reyes. Aquí puedes consultar el establecimiento de tu zona.

DIA

El horario de los supermercados DIA en Reyes será reducido, mientras que la mayor parte de sus establecimientos permanecerán cerrados. Con todo, la marca también pone en su web a disposición de los clientes este buscador para confirmar los posibles cambios para este festivo.

Ahorramás

Estas tiendas cerrarán el Día de Reyes. En este enlace se encuentra el buscador de lugares para confirmar si abre o no tu supermercado más cercano.