Un hombre en estado grave al quedársele la cabeza atrapada en el reposapiés de una mesa en la feria de Málaga

Un hombre de 52 años se encuentra ingresado en estado grave tras resultar herido este domingo al sufrir una caída en una caseta de la Feria de Málaga y quedar atrapado por la cabeza en el reposapiés de una mesa, según han informado este lunes fuentes municipales y sanitarias a la agencia EFE.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana del domingo en una caseta del Real de la Feria, hasta donde se desplazaron los efectivos de Bomberos para liberar al herido, así como los servicios sanitarios, que tuvieron que reanimarlo en el lugar antes de efectuar su traslado al hospital.

Según señala Diario Sur, el varón perdió el equilibrio y cayó de espaldas sobre una mesa alta redonda con borde metálico, quedando su cabeza atrapada en la estructura esférica del reposapiés. Actualmente, el paciente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado, tal y como confirman fuentes del centro hospitalario.

Apuñalamiento en el recinto ferial

En el balance de sucesos registrados durante la celebración de la Feria de Málaga de este año, destaca también la agresión a un joven de 24 años que ha sufrido un apuñalamiento en la zona de atracciones del Real Cortijo de Torres, según han informado fuentes policiales.

Por el momento no ha trascendido la gravedad de las heridas sufridas por la víctima, quien fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas del incidente e identificar a los autores.