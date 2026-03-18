La historia de la influencer que convive con el síndrome de Gilles de la Tourette: "Para mí ha sido como llevar una diana en la cabeza"

El síndrome de Gilles de la Tourette es un trastorno neurológico crónico caracterizado por tics motores y vocales involuntarios, repetitivos y rápidos que inician en la infancia o adolescencia y que afectan a cerca del 2 % de la población.

Alicia González lo sufre desde los tres años, pero no fue diagnosticada hasta los cinco. Esta influencer, que ahora se dedica a divulgar en redes sociales sobre este síndrome, ha contado en Más de uno cómo el bullying es una de las consecuencias de padecer Tourette.

no tenía ni un solo amigo

La influencer ha relatado cómo el acoso escolar que sufrió la obligó a cambiar de colegio hasta en seis ocasiones, y en tres de ellos sufrió bullying. Ha reconocido en Más de uno que no tenía ni un solo amigo y que el bullying no acaba en el colegio.

Alicia ha explicado que para ella este síndrome ha sido como llevar una diana en la cabeza. Además, también ha puesto el foco en los profesores, ya que, a pesar de tener una discapacidad reconocida, no la trataron bien.

cuando haces un tic raro con el cuerpo, la gente te mira raro

Para ella, la adolescencia fue traumática porque se creó una "coraza" que le impidió definir su personalidad. Además, ha hablado de la incomprensión que existe en la sociedad hacia este síndrome: "No hace falta llegar al extremo de un insulto; cuando haces un tic raro con el cuerpo, la gente te mira raro".

"Un simple movimiento constante hace que la gente de tu alrededor te mire raro, se ría, te infravalore o no te trate bien", ha relatado. Por ejemplo, para ella ir en transporte público, a veces, ha sido "un mundo": "La gente se te queda mirando constantemente y eso agrava los tics nerviosos".

El síndrome de Gilles de la Tourette no solo conlleva tics nerviosos (que se agravan por muchas razones), sino que puede ir asociado a otros trastornos, como ansiedad, TEA... "Ahora estoy sufriendo más tics porque empecé en las redes sociales y dejé de fumar nicotina porque estaba demostrado que la nicotina disminuía los tics", ha explicado Alicia.

Hay gente que tarda años y años en ser diagnosticada

Por último, la influencer ha señalado la importancia de un diagnóstico precoz. A Alicia le diagnosticaron la enfermedad a los cinco años, pero empezó a tener síntomas a los tres. Ella misma ha reconocido que le diagnosticaron a una muy temprana edad: "Hay gente que tarda años y años en ser diagnosticada".