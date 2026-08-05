CRISIS DE MIGRANTES EN CEUTA

"Hermanos, el día 15 todo el mundo entra": los mensajes en las redes de Marruecos que llaman a una nueva entrada en Ceuta

Tras la entrada en Ceuta de 72.000 personas desde la frontera de Marruecos, que ha dejado hasta el momento cerca de un centenar de muertos según estimaciones oficiales, las redes sociales en el país magrebí se han vuelto a llenar de mensajes sobre una nueva movilización hacia la ciudad española el próximo 15 de agosto, festivo en España.

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ondacero.es | EFE

Madrid |

Imágenes de la invasión de migrantes vivida en Ceuta.
Imágenes de la invasión de migrantes vivida en Ceuta. | Marcos Moreno / Europa Press

Apenas unos días después de que Ceuta haya vuelto "a la normalidad", sus ciudadanos se mantienen alerta ante la sospecha de una nueva invasión de migrantes. Ya son varios los usuarios marroquíes que promulgan en redes sociales una nueva oportunidad para intentar llegar a España.

En plataformas como Instagram, Facebook o Twitter, los mensajes se repiten: "¿Quién va el día 15?", "¿Hay alguna novedad sobre el 15 de agosto?", escriben, seguido de lemas como 15/08 o "al-hajma" (la ofensiva, la embestida), con la fronteriza Fnideq (Castillejos) como punto de partida.

"Nos vemos allí todos"

A los llamamientos para un nuevo intento de cruzar a nado hacia Ceuta se suman convocatorias para movilizaciones en distintas ciudades del país el próximo domingo, día 9 de agosto, con un supuesto carácter reivindicativo. "Nuestra cita es el domingo 9 de agosto", se puede leer en distintas publicaciones en Instagram.

El medio de verificación Maldita.es rescata mensajes como "hermanos, al atardecer y al amanecer del día 15 todo el mundo entra". "En Facebook se convoca, en Instagram lo anuncian y en WhatsApp se organizan", explican.

Las redes sociales jugaron un papel fundamental como efecto llamada para la movilización sin precedentes vivida la semana pasada, con mensajes como "la puerta de Ceuta está abierta", "hoy es el día" o "venid", que llevaron a creer a decenas de miles de personas que el cruce a España estaba abierto y podrían quedarse en territorio español.

El bulo se reforzó con publicaciones audiovisuales que mostraban cómo miles de migrantes entraban por los controles fronterizos.

Un reciente estudio del marroquí Observatorio del Norte de Derechos Humanos, basado en una encuesta a 500 jóvenes de la región de Tánger, Tetuán y Alhucemas (norte de Marruecos), concluye que el 81% considera que los contenidos sobre migración difundidos en las redes presentan esta vía como una solución para mejorar sus condiciones de vida.

Además, el 78,4% de los encuestados afirma que los jóvenes encuentran con facilidad publicaciones que fomentan la migración irregular, mientras que el 74,2% asegura seguir páginas que ofrecen información o ayudan a planificar este tipo de desplazamientos.

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