Helena Resano da el salto a la literatura con su primera novela: "Tenía una historia esperándome"

Helena Resano da el salto a la literatura con su primera novela "Las rutas del silencio", editada por Espasa. Desde la ciudad francesa de Biarritz a donde nos trasladan las páginas de la novela, la periodista y autora nos explica los antecedentes de la novela.

Los orígenes de la novela

"Sin saberlo, tenía una historia esperándome". Me la había regalado un hombre al que todavía no he podido ponerle rostro: Jean François Resano. Sí, alguien con quien comparto apellido. En 2020 me contactó a través de Instagram preguntándome por mis orígenes. Un antepasado suyo, su tatarabuelo, había emigrado muchos años atrás desde un pequeño pueblo hasta Biarritz" señala la periodista.

"Sus descendientes, tiempo después, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, crearon la empresa de transportes Resano S.A. Una empresa que creció hasta contar con más de quinientos camiones, con rutas por Francia, Bélgica, Portugal y España, y que fue vendida en el año 2000. Esos camiones que yo había visto miles de veces en las autopistas francesas cuando cruzábamos la frontera escondían, sin yo saberlo, una historia profundamente personal", asegura Helena Resano

Vista de la ciudad francesa de Biarritz | Onda Cero

"Sé que esta historia le habría encantado a mi padre. Siempre estuvo investigando el origen de nuestro apellido. Su vida y la de mi madre han inspirado la figura del padre de Amalia y la de Marisa: dos personas que supieron amarse, cuidarse y sacar adelante una familia y un negocio partiendo de la nada"

"Durante estos meses, esta novela me ha permitido sentir a mi padre más cerca, traerlo de vuelta a mis sueños", señala Helena Resano.

Helena Resano en Biarritz | Editorial Espasa

Desde el Chateau Claire de Lune de Biarritz

Las rutas del silencio, la primera novela de Helena Resano | Onda Cero

Las rutas del silencio

Navarra, finales de los años 40. La guerra ha pasado, pero sus consecuencias aún pesan. La familia de la oven Amalia sobrevive vendiendo ajos, pero al sequía ha arrasado con las cosechas. Amalia tiene entonces una idea: ofrecerse como recadera entre pueblos. Esa chispa emprendedora, aparentemente pequeña, será el inicio de una cadena de acontecimientos que cambiará su vida. Tras un episodio traumático, Amalia y sus padres se verán obligados, de la noche a la mañana, a cruzar a Francia e instalarse en Biarritz, una ciudad empeñada en recuperar su antiguo esplendor después de la Guerra Mundial.

Helena Resano con su novela Las rutas del silencio | Editorial Espasa

Resumen argumental

Esther hereda la empresa familiar de transportes que su madre, Amalia, fundó desde la nada. Tras la muerte de Amalia, junto con la empresa familiar, Esther recibe un legado muy especial: una serie de cartas que le permiten conocer a una verdadera Amalia, llena de secretos hasta el momento.

Amalia Garrido crece en la España de posguerra, marcada por la precariedad y los silencios familiares. En el mercado, conocerá de forma fortuita a Dominique, un chef empeñado en reabrir su exitoso restaurante en Biarritz y decide seguirle, junto con sus padres, cruzando la frontera para buscar un futuro distinto.

Barrio pesquero de Biarritz | Onda Cero

En Biarritz, bajo la protección de Dominique, descubre una ciudad luminosa y dura a la vez: el mar, el paseo marítimo y la sombra del Hotel du Palais se convierten en parte de su nueva vida. Empieza desde abajo y, gracias a su trabajo y a la guía exigente de Dominique, aprende el oficio y asciende social y profesionalmente. en paralelo, cono ce a John Adams y vive con él una relación que le abre, por primera vez, la posibilidad de una vida en calma.

Pero el pasado no se queda atrás: las heridas, la cupla y lo no dicho...viajan con ella.

Hotel du Palais, en Biarritz | Onda Cero

Helena Resano, el gran salto a la literatura

Helena Resano da el salto con su primera novela al mundo de la literatura en mayúsculas. Con una larga trayectoria periodística que le ha valido reconocimientos como la Antena de Oro y el Micrófono de Plata como mejor presentadora, y su programa en La Sexta ha sido premiado durante dos años consecutivos como el mejor informativo por la Academia de Televisión.