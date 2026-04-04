Sergi Polo, el humorista que conquista públicos en inglés y español: "Es maravilloso poder decir lo más divertido de cada idioma"

El monologuista Sergi Polo ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para hablar con Arturo Téllez sobre sus shows. Polo, que es bilingüe, está llevando la comedia a un nuevo nivel, alternando entre inglés y español en sus actuaciones y conectando con públicos de distintas culturas. Actualmente en Cork, al sur de Irlanda, Polo explica cómo el humor le ha permitido dominar varios idiomas y transformar su pasión por hacer reír en una carrera internacional.

"Yo hacía magia cuando era pequeño, pero lo que más me gustaba era hacer reír a la gente. Decidí mudarme a Londres para aprender inglés y perfeccionar la comedia, y desde entonces no he parado", ha comentado Polo en JELO. El inglés lo ha aprendido de manera autodidacta, a base de práctica e improvisación.

El humorista juega de manera inteligente con el público, combinando juegos de palabras, disonancias culturales y referencias locales. Aunque gran parte de su show está cuidadosamente escrito, utiliza el contacto directo con los espectadores para calentar el ambiente y generar complicidad.

Un gira afincada en Reino Unido e Irlanda, pero también en España

El humorista juega con la geografía y la cultura en sus actuaciones: "Cuanto más gris esté, mejor, porque más gente viene a ver el show de comedia", ha dicho sobre el clima irlandés, donde los cielos habitualmente nublados hacen que los habitantes busquen entretenimiento bajo techo.

Actúa regularmente en ciudades del Reino Unido e Irlanda, pero también mantiene una presencia fuerte en España, visitando ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o A Coruña, donde alterna sus shows en inglés y español. "Es maravilloso poder decir lo más divertido de cada idioma", ha asegurado.

Además de sus actuaciones, Polo disfruta del contacto con los espectadores. Por eso ha recordado con entusiasmo el día en que, paseando por Dublín, notó que muchos irlandeses hablaban español: "Aunque es muy guay, te sientes como en casa" ha afirmado, mostrando cómo la comedia también puede conectar culturas y personas.