Hallan muerta en Colombia a una mujer española por una sobredosis de alucinógenos

La mujer, de unos 40 años, fue hallada muerte en su vivienda sin signos de violencia. Fuentes oficiales informaron de que en su domicilio no había armas y que la víctima era consumidora habitual de drogas. La familia de la fallecida le hacía llegar desde España el dinero para pagar sus gastos de vivienda, salud y alimentación.

La ciudadana española María José Escudero Galindo, de unos 40 años, fue hallada muerta en una vivienda del municipio de Itagüí, localidad vecina de Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste), informaron fuentes oficiales.

"Efectivamente la ciudadana española fue encontrada muerta en su vivienda y según las autoridades su muerte fue por una sobredosis de alucinógenos", dijo por teléfono el secretario de Gobierno de Itagüí, Juan Carlos Zapata.

El funcionario detalló que el cuerpo de la mujer no presentaba signos de violencia, que en el lugar no había armas y que la comunidad coincide en que Escudero era consumidora habitual de drogas. Asimismo señaló que la mujer vivía en el barrio El Rosario y no compartía domicilio con nadie.

El cuerpo de Escudero fue llevado a Medicina Legal (forense) a la espera de que sea reclamado. Al parecer, agregó Zapata, la familia de la fallecida le hacía llegar desde España el dinero para pagar sus gastos de vivienda, salud y alimentación.