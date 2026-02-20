Hacen oficial un megaestudio sobre el "descanso" reparador: así afecta lo que comes durante el día a tu sueño de noche

Un estudio pre-pint registrado en MedRXvid ha descubierto cómo afectan los alimentos que comemos durante el día en el sueño de la noche. Para llegar a los resultados, los investigadores han analizado las noches de 4.800 personas y las comidas que han ingerido durante el día, así como las horas a las que lo han hecho.

Cabe destacar que se trata de un estudio que todavía no ha sido revisado por pares, que es el último paso antes de su publicación formal en una revista científica. Los investigadores lo han publicado en MedRXvid porque, como la revisión suele ser un proceso largo, así otros científicos pueden debatir y comentar los hallazgos de forma inmediata.

Las claves, fibra y vegetales

Así las cosas, entre los resultados que han obtenido destaca el consumo de fibra. Según los investigadores, una mayor densidad de fibra equivale a un aumento del sueño reparador, incidiendo sobre todo en la fase de sueño profundo y en la fase de sueño REM. También es importante incluir verduras variadas, porque ayudan al corazón a descansar mejor, ya que la frecuencia cardíaca durante la noche disminuye.

Por el contrario, una cena copiosa y pesada, a priori, suma de media unos siete minutos más de descanso; sin embargo, eleva las pulsaciones nocturnas, por lo que el sueño final no es de calidad. En cuanto a la distribución de macronutrientes y micronutrientes, no influye en exceso en los resultados del sueño, es decir, que da igual cuándo se coman la mayor parte de las grasas.

Por tanto, los investigadores han concluido que la clave está en mantener una rutina de comidas estable, los mismos horarios y muchas y variadas verduras.

Otras recomendaciones de parte de la SEMERGEN

La relación entre el sueño y la alimentación siempre ha estado bajo el punto de mira y ha sido objeto de investigación. Por eso, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) recuerda que es importante dormir todos los días entre siete y nueve horas (esto en edad adulta, ya que los niños necesitan más, mientras que los mayores de 65 solo requieren entre siete y ocho).

También han recomendado no ingerir alimentos antes de dormir que contengan cafeína o histamina, ya que afectan al sistema nervioso central. Tampoco son recomendables las especias picantes o alimentos como legumbres o el chocolate, porque pueden producir dispepsia y reflujo, respectivamente; ni las carnes rojas, los embutidos o frutas ricas en vitamina C, porque producen dopamina.