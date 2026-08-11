SOCIEDAD

Un grupo de encapuchados atraca el Decathlon de Getafe tras amenazar a clientes y empleados

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para dar con el paradero de los sospechosos.

Paula Gómez Villagra | Agencias

Madrid |

Un grupo de encapuchados atraca el Decathlon de Getafe tras amenazar a clientes y empleados
Un grupo de encapuchados atraca el Decathlon de Getafe tras amenazar a clientes y empleados | Getty

Cuatro sospechosos irrumpieron en el centro comercial Nassica en Getafe durante la tarde del lunes; dichos sujetos accedieron al establecimiento encapuchados y armados con hachas y extintores, intimidando a los clientes y trabajadores que intentaron buscar refugio en distintos puntos del local.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.50 horas, cuando los atracadores asaltaron el local y se hicieron con aproximadamente 2.000 euros que se encontraban dentro de las cajas registradoras. Según han informado fuentes policiales a Europa Press, inmediatamente después del atraco, los delincuentes emprendieron su huida en un vehículo, que según ha confirmado ABC se ha podido identificar como un Audi A6 de color negro y con las placas dobladas que les esperaba fuera de la tienda deportiva. Además, según dichas fuentes, el turismo se detuvo poco tiempo después para cambiar las matrículas y de esta forma no poder ser identificado.

La investigación policial sigue en marcha

Varios agentes de la Policía Local y la Policía Nacional se personaron en el Decathlon de Getafe, donde revisaron las cámaras de seguridad y tomaron declaración tanto a trabajadores como a clientes que presenciaron la escena. Por el momento, la investigación continúa abierta y se sigue recabando información relacionada para dar con el paradero de los sospechosos, al tiempo que se informa de que nadie resultó herido durante el ataque a la conocida tienda deportiva de la localidad madrileña.

Ahora, la Policía Nacional se encuentra investigando el suceso y ha puesto en marcha un dispositivo para encontrar a los autores del atraco. Además, las primeras pesquisas han confirmado que en el suceso se produjeron daños materiales, a pesar de que ningún empleado ni cliente resultó herido.

Este suceso ha ocurrido en un contexto marcado por distintos asaltos que han ocurrido en joyerías y otros establecimientos en la localidad madrileña durante los últimos meses. Por el momento no se conocen más datos de la investigación policial ni de los presuntos culpables.

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