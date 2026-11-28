El Gobierno de la Región de Murcia acudirá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para intentar evitar que el buque 'Med Enre' sea remolcado hasta el puerto de Cartagena, el único que el Gobierno y la armadora ven "viable" por su profundidad. Ello, mientras el buque avanza ya hacia dicho puerto desde la tarde de este viernes, sin que desde los responsables de la operación atisben ninguna incidencia.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, anunció en declaraciones a la prensa que ha adoptado esta medida en base a un informe del Gobierno autonómico, porque existen riesgos para el medio ambiente y la pesca. En concreto, se solicitarán medidas cautelarísimas, es decir, que el Tribunal tendrá que pronunciarse con inmediatez.

"¿Cómo pueden traer un peligro potencial, un buque parado, averiado, accidentado con ocho millones de litros de gasoil que pueden producir una catástrofe medioambiental en las costas de Cartagena y de la Región de Murcia sin un informe medioambiental que garantice que no hay riesgo?", inquirió López Miras. En consecuencia, avisó de que si se produjera una "catástrofe" medioambiental, el "único responsable sería el Gobierno de España".

Se comprometió a hacer "todo lo posible" para que el buque no sea trasladado a Cartagena, porque su "obligación prioritaria" y su "razón de ser es proteger a la Región de Murcia", y en este caso a Cartagena.

El buque avanza

Fuentes del Ministerio de Transportes informaron de que este viernes, a las 18.00 horas, se inició el remolque del buque por la salvamar Clara Campoamor con destino a la dársena de Escombreras del puerto de Cartagena. "Se trata del único puerto seguro que reúne las condiciones de profundidad, espacio para la operación y seguridad necesarias, tras descartar los técnicos marítimos la viabilidad de otros puertos o de realizar los trabajos de recuperación en alta mar", añadieron.

Desde el departamento que ahora dirige el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras la dimisión de Óscar Puente, explicaron que el remolque se realiza a muy baja velocidad de entre 1 y 2 nudos, con todas las precauciones. También indicaron que la inspección de todos los parámetros del caso y flotabilidad son positivos y permanecen estables.

A lo largo de la ruta de remolque hasta el momento no se detecta contaminación. Eso sí, comentaron que se está monitorizando una mancha de combustible ya envejecido en la zona de zozobra, de 5 x 0,5 millas, de baja intensidad.

Este sábado continuaron las reuniones del grupo de coordinación entre las distintas administraciones involucradas. Sigue la monitorización de la operación de recuperación del buque Med EMRE iniciada este viernes. En ellas participan los técnicos de los organismos competentes de los gobiernos de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares, las delegaciones del Gobierno, los ministerios para la Transición Ecológica y Reto Demográfico e Interior, la autoridad portuaria de Cartagena y el armador.