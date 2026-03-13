El Gobierno admite que se hace un uso fraudulento del Bono Cultural, pero lo considera "irrisorio"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que las cifras de uso fraudulento del Bono Cultural Joven son "irrisorias" y que a fecha de este jueves, 12 de marzo, las empresas sancionadas por incumplimientos suponen el 0,35%.

Polémica con el Bono Cultural

Hace unas semanas surgió una polémica con el Bono Cultural Joven tras viralizarse un vídeo en el que algunos jóvenes gastaban ese dinero en ocio nocturno, en entradas para discotecas y copas. En ese momento, el Gobierno advirtió que aquellos que lo usen "fraudulentamente" deberán reintegrar esos importes a la Administración.

Además, el departamento que dirige Ernest Urtasun advirtió que las empresas que permitan el uso indebido del bono "serán penalizadas y se enfrentan a la posibilidad de la expulsión del programa".

muy pocos casos y muy puntuales

Ahora, el ministro de Cultura ha reconocido que sí se ha hecho un uso fraudulento del Bono, pero ha insistido en que hay "muy pocos casos y muy puntuales".

Urtasun ha salido en defensa de los jóvenes y ha reiterado que la mayoría lo usa bien y cuando hay uso fraudulento "se pide el dinero de vuelta, que es lo que hace la administración cuando hay un mal uso del dinero público, y se excluye del programa a futuro a la persona responsable de haber permitido el uso fraudulento".

Los datos del uso del Bono Cultural Joven

Según el Ministerio de Cultura están adheridas al Bono Cultural Joven 3.911 empresas y de estas, han realizado incumplimientos, y por tanto han sido sancionadas, 14 empresas. Esta cifra supone un 0,35% sobre el total de empresas adheridas.

En el año 2023, según las mismas fuentes, las personas beneficiarias del Bono Cultural Joven realizaron un gasto total de 87.980.067,99 euros.

El porcentaje de gasto indebido fue del 0,3% mientras que el 99,7% del gasto se realizó correctamente, en experiencias y productos culturales incluidos en el bono.

En el 2022, las personas beneficiarias del Bono Cultural Joven realizaron un gasto total de 71.949.896,48 euros y el porcentaje de gasto indebido fue del 0,3 %.