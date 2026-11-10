En directo, funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda en la Catedral de Toledo: Pedro Sánchez, el gran ausente
Sí asistirán los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz y un centenar de familiares de víctimas, además de representantes del Estado y de las comunidades autónomas.
El Gobierno justifica la ausencia de Sánchez en el funeral: “Siempre con las víctimas en el centro de toda la acción”
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Entran a la catedral los once obispos, los arzobispos y el nuncio apostólico
Ya entran a la Catedral de Toledo los once obispos, los arzobispos y el nuncio apostólico en Mozambique para oficiar la misa funeral. Su entrada ha ido acompañada de cánticos por parte de la agrupación coral del seminario mayor de Toledo y los seises de la Catedral, que son una escolanía de niños cantores asociada a la Catedral Primada desde el siglo XII y que en la actualidad está vinculada al colegio Nuestra Señora de los Infantes.
Los fieles de la parroquia de Urda colocan 69 velas, una por cada víctima
La misa comienza con un acto muy solemne: 69 fieles de la parroquia de Urda han presentado 69 velas, una por cada víctima, que iluminarán la imagen del Cristo de la Vera Cruz, de Urda, que ha sido trasladado desde esta localidad.
Llegan los Reyes a la Catedral de Toledo
Los Reyes Felipe VI y Letizia Ortiz acaban de llegar a la misa funeral en la catedral de Toledo. Un gran grupo de personas, que ha vitoreado '¡Viva España!' cuando han bajado del coche, les esperaban a la entrada.
García-Page conversa con miembros de Protección Civil momentos antes de comenzar la misa
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, saluda a miembros de Protección Civil que el día del accidente ferroviario socorrieron a las víctimas.
La misa se celebra en el crucero de la Catedral, que ha modificado su disposición
Para dar cabida al mayor número de asistentes, la misa se va a celebrar en el crucero de la catedral, con el altar situado en el lado sur de la nave, ante la llamada 'Puerta de los Leones', y la imagen del Cristo de la Vera Cruz de Urda estará situada en la esquina anterior derecha del presbiterio.
La lectura de la misa funeral será proclamada por un familiar de una víctima y en los cánticos litúrgicos intervendrán la capilla musical de la Archidiócesis, la agrupación coral del seminario mayor de Toledo y los seises de la Catedral, que son una escolanía de niños cantores asociada a la Catedral Primada desde el siglo XII y que en la actualidad está vinculada al colegio Nuestra Señora de los Infantes.
Fernández Mañueco cancela su asistencia al funeral por las víctimas de Urda para seguir la situación de lluvias de Ávila
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha cancelado su asistencia a la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) para seguir la situación derivada de las lluvias en la provincia de Ávila.
Fernández Mañueco ha decidido seguir de cerca la situación de la provincia abulense después de que la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León haya enviado un mensaje a la población a través del sistema Es-Alert para notificar la evacuación de la localidad abulense de Piedralaves ante el posible rebosamiento de la presa del Horcajo, tras activarse el aviso rojo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) debido a la presencia de lluvias extraordinarias.
El pasado 31 de octubre ya hubo una misa en Urda por las víctimas del accidente
La localidad toledana de Urda acogió el pasado 31 de octubre una misa funeral en memoria de las víctimas, cuando solo habían pasado tres días de la tragedia. La ceremonia también estuvo presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.
El Gobierno estará en el funeral de Urda "con una alta representación" pero sin Sánchez
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha subrayado que el Gobierno va a estar este martes en el funeral por las víctimas del accidente de tren de Urda (Toledo) "con una alta representación", con el vicepresidente primero a la cabeza, Carlos Cuerpo, y otros tres ministros, sin entrar en la ausencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Saiz ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el funeral, que se oficiará en la catedral de Toledo y estará presidido por los reyes, "se hace para honrar la memoria de las víctimas con el profundo respeto que transmite el Gobierno" y, además de Cuerpo, acudirán los ministros de Defensa, Margarita Robles; Educación, Milagros Tolón; y Sanidad, Mónica García.
Fuentes del Gobierno confirmaron hace unos días que Sánchez no iría al funeral, manteniendo el mismo grado de representación que en el funeral por el accidente de Adamuz (Córdoba) en el que tampoco estuvo, ni en el acto solemne por las víctimas de la dana, en Valencia.
Page no valora la ausencia de Sánchez en el funeral y señala que la representación del Estado la ostentan los Reyes
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rehusado entrar en el debate sobre si Pedro Sánchez debería asistir al funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda que se celebra esta tarde en Toledo, tras lo que ha apuntado que respeta "todas las posiciones".
"No entro en ese debate", ha señalado García-Page a preguntas de los periodistas este martes en Badajoz sobre si cree que Pedro Sánchez debería asistir a este funeral, respecto del que ha reafirmado que "la representación del país y del Estado no la va a ostentar ni el vicepresidente del gobierno, ni yo como presidente, ni ningún ministro, la va a ostentar Sus Majestades los Reyes", ha dicho.
En ese sentido, ha apuntado que "en esta tragedia solo hay unas víctimas, que son las víctimas humanas de la tragedia", tras lo que ha aseverado que "no hay víctimas políticas, por mucho que algunos lo quieran plantear así".
Ayuso cuestiona que Sánchez no vaya al funeral y defiende que quien decide las reglas "son las víctimas"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no vaya al funeral por las víctimas de accidente ferroviario en Urda y ha defendido que quien decide las reglas son "las propias víctimas".
Así lo ha señalado en una entrevista en 'Antena 3', después de que el presidente haya argumentando su ausencia del funeral diciendo que no participa en ceremonias religiosas, al que sí asistirán los Reyes Felipe VI y Letizia y el vicepresidente Carlos Cuerpo.
"Dice que él no va a las misas funerales y en España a nuestros muertos se les llora en misas funerales, por solemnes, además de que se tenga o no se tenga fe. Es que tú no eres quién decide las reglas de un funeral, son sus víctimas y tú por respeto lo que tienes que estar es con ellas y nada más que eso. Además, cuando, por ejemplo, vino el Papa bien que fue la Sagrada Familia, a aquella preciosidad, bien que fue a aquel escenario con la mujer de la mano y todos de gala", ha valorado.
Almeida acusa a Sánchez de "falta de empatía" con las víctimas de Urda por no ir al funeral
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mostrar "falta de sensibilidad, de cariño y de empatía" con las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) por no acudir al funeral organizado en su memoria.
En declaraciones a los medios en un desayuno informativo protagonizado por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado que asistirá este martes por la tarde al funeral para acompañar a los afectados y sus familias, al considerar que es una obligación de los responsables institucionales, con independencia de sus creencias religiosas.
"Las víctimas han querido que se organizara este funeral y ante eso no hay nada más que hacer que acompañarlas y estar con ellas", ha afirmado.
Once obispos y un nuncio apostólico concelebrarán la misa funeral por las víctimas de Urda
Once obispos y arzobispos y el nuncio apostólico en Mozambique concelebrarán la misa funeral en la Catedral de Toledo por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), a la que asistirán los reyes y un centenar de familiares de víctimas además de representantes del Estado y de las comunidades autónomas, entre otros.
La misa funeral contará con la imagen del Cristo de la Vera Cruz, de Urda, que ha sido trasladado desde esta localidad y que estará iluminada con 69 velas en memoria de los fallecidos en el accidente, presentadas al comienzo de la celebración por 69 fieles de la parroquia de Urda, según ha informado el Arzobispado de Toledo en un comunicado.