En directo, funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda en la Catedral de Toledo: Pedro Sánchez, el gran ausente

La misa se celebra en el crucero de la Catedral, que ha modificado su disposición

Para dar cabida al mayor número de asistentes, la misa se va a celebrar en el crucero de la catedral, con el altar situado en el lado sur de la nave, ante la llamada 'Puerta de los Leones', y la imagen del Cristo de la Vera Cruz de Urda estará situada en la esquina anterior derecha del presbiterio.

La lectura de la misa funeral será proclamada por un familiar de una víctima y en los cánticos litúrgicos intervendrán la capilla musical de la Archidiócesis, la agrupación coral del seminario mayor de Toledo y los seises de la Catedral, que son una escolanía de niños cantores asociada a la Catedral Primada desde el siglo XII y que en la actualidad está vinculada al colegio Nuestra Señora de los Infantes.