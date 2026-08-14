Fiestas de La Paloma 2026 en Madrid: horarios, cortes de tráfico y previsión meteorológica

Madrid vive desde este jueves una de sus celebraciones más emblemáticas con las Fiestas de La Paloma 2026. Durante cuatro días, el barrio de La Latina se llena de conciertos gratuitos, actividades tradicionales, concursos castizos, verbenas y actos religiosos en honor a la Virgen de la Paloma, considerada la patrona popular de la capital.

Las actividades se desarrollan principalmente en los Jardines de Las Vistillas, la Plaza de la Paja y las calles del entorno hasta el próximo 16 de agosto, coincidiendo con el puente festivo de la Asunción.

Cuándo se celebran las Fiestas de La Paloma 2026

La programación oficial se extiende del 13 al 16 de agosto. El día grande será el sábado 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Paloma, cuando tendrán lugar los actos más tradicionales y multitudinarios.

Entre los eventos más esperados destacan la tradicional bajada del cuadro de la Virgen por parte de los bomberos de Madrid y la posterior procesión por las calles de La Latina.

Las fiestas arrancaron ayer con talleres infantiles, concursos de chotis y actuaciones castizas antes del concierto de Celtas Cortos en Las Vistillas. Durante todo el fin de semana se sucederán actuaciones musicales gratuitas y sesiones de DJ.

Entre los nombres más destacados del cartel figuran Celtas Cortos, DePol, La Plazuela, Miss Caffeina y Karavana, además de numerosas actuaciones vinculadas a la tradición madrileña.

El sábado 15 de agosto tendrá lugar la bajada del cuadro de la Virgen a las 14:15 horas y la procesión comenzará a las 19:30 horas desde la Iglesia de la Virgen de la Paloma.

Cortes de tráfico y restricciones de movilidad

Las fiestas traerán consigo importantes restricciones al tráfico para garantizar la seguridad de asistentes y vecinos. Durante esos días permanecerán cortadas numerosas calles del entorno de La Latina y Las Vistillas, entre ellas la Plaza de la Cebada, Plaza de los Carros, Carrera de San Francisco, Calatrava, Humilladero, Paloma, Puerta de Moros, San Andrés, Tabernillas o los Jardines de Las Vistillas, que conforman el recinto principal de las fiestas.

Además de estas restricciones permanentes durante los festejos, el Ayuntamiento ha previsto cortes puntuales por la celebración de distintas actividades. Algunas vías, como Beatriz Galindo, San Buenaventura, Don Pedro, Yeseros, Morería y Travesía de las Vistillas, tendrán limitaciones entre el 10 y el 18 de agosto. También habrá cierres específicos en calles como Mediodía Chica, Cava Baja, Plaza del Humilladero, Calatrava, Humilladero o Tabernillas en diferentes franjas horarias a lo largo de los cuatro días de celebraciones.

La mayor afección al tráfico se producirá el 15 de agosto con la tradicional procesión de la Virgen de la Paloma, que recorrerá varias calles del barrio entre las 19:30 y las 22:30 horas. El recorrido partirá de la iglesia de la Virgen de la Paloma y pasará por la Gran Vía de San Francisco, Puerta de Toledo, calle Toledo, Plaza de la Cebada, Puerta de Moros, Carrera de San Francisco, Calatrava y Paloma, entre otras vías. Asimismo, se prevé el cierre de la calle Bailén desde las 17:00 horas en el tramo comprendido entre la glorieta de San Francisco y la calle Mayor, además de la Puerta de Toledo. Estas restricciones también provocarán modificaciones temporales en varias líneas de autobús de la EMT.

Además, las fiestas coinciden con la operación especial de tráfico del puente de agosto, uno de los periodos con más desplazamientos del año en España.

Qué tiempo hará durante las fiestas

Lo único que podría afectar a las fiestas es la previsión meteorológica, algo desafortunada para el buen funcionamiento del programa. A pesar de que se mantendrá la alerta naranja por altas temperaturas, la AEMET ya ha advertido de la llegada de una DANA, que aumentará la inestabilidad atmosférica y podría dejar chubascos y tormentas aisladas en algunas zonas de la Comunidad de Madrid.

De cara al sábado y al domingo, se espera un alivio térmico respecto a los días anteriores, con máximas en torno a los 33 grados y un riesgo mayor de precipitaciones y tormentas, especialmente durante la jornada del sábado.

Una de las fiestas más castizas de Madrid

Las Fiestas de La Paloma ponen el broche final al ciclo de verbenas de agosto de Madrid, que cada año comienza con San Cayetano y continúa con San Lorenzo. La tradición, los trajes de chulapo, los mantones de Manila, el chotis y la devoción popular convierten esta celebración en una de las más representativas de la identidad madrileña.

Miles de personas volverán a llenar este fin de semana las calles de La Latina para disfrutar de una cita que combina música, gastronomía, cultura popular y tradición religiosa en pleno corazón de la capital.