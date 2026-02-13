Felipe VI lamenta que todavía hoy haya quien "no condene" a ETA y llama a recordar a las víctimas: "Es un deber cívico"

El rey Felipe VI ha defendido la necesidad de seguir recordando a todas y cada una de las 853 víctimas mortales de la banda terrorista ETA, esgrimiendo que "la memoria no es una forma de revancha" sino que es un "deber cívico", al tiempo que también ha mostrado su incomprensión por que todavía a día de hoy haya quien no condene el terrorismo.

"La memoria no es una forma de revancha, ni una lista inagotable de agravios, ni una rémora para el progreso. La memoria es un deber cívico. No podemos vivir, no podemos convivir, sin la memoria", ha sostenido durante su intervención en el acto con el que la Universidad Autónoma de Madrid ha rendido homenaje al jurista y profesor Francisco Tomás y Valiente en el 30 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA.

Según Felipe VI, que ha estado acompañado por la reina Letizia, "esa es una lección que nuestros jóvenes, que afortunadamente no vivieron esa España, deben aprender y tener siempre muy presente, y para eso debemos enseñársela".

Cuesta creer que todavía hoy haya quien justifique y no condene el terrorismo"

"El asesinato de un profesor en su despacho de la facultad causó una enorme conmoción", ha subrayado el monarca, quien fue alumno de Tomás y Valiente durante su paso por la UAM, reconociendo que aquellos "eran tiempos muy duros, donde la sociedad se enfrentaba con cruda realidad a la barbarie en forma de goteo de atentados terroristas".

Aquel "fue un acto de singular brutalidad, de sinrazón sin límites, orientado a sembrar el terror en estado puro", ha valorado Felipe VI, recordando que el propio Tomás y Valiente defendía que "cada vez que matan a uno, nos matan a todos un poco".

Muchos crímenes de ETA "siguen sin resolverse"

"Cuando se elige la violencia frente a la palabra, el objetivo es matar la convivencia, esto es, cercenar la libertad y sembrar el odio que impide la comprensión de aquel que piensa distinto", ha sostenido, subrayando que "ese y no otro era el objeto del terrorismo, tan totalitario e inhumano que cuesta creer que todavía hoy haya quien lo justifique y no lo condene".

Asimismo, ha llamado la atención sobre el hecho de que muchos de los asesinatos perpetrados por ETA "siguen sin resolverse pese al tiempo transcurrido" y ha incidido en que los españoles deben la "convivencia pacífica" a personas como Tomás y Valiente, pero también a otros muchos asesinados por la banda terrorista, incluidos "centenares de servidores públicos de todo tipo" y también a "a civiles de toda condición, niños incluidos".

"Sobre su memoria y su dignidad, la de sus seres queridos y la de todas las víctimas supervivientes, debemos todos continuar trabajando por una convivencia pacífica, democrática y solidaria, en el marco de nuestra Constitución, de sus valores y del espíritu con el que se fraguó", ha esgrimido el monarca. Por eso, ha añadido, "debemos recordarlas a todas: su vida, su ejemplo y también las circunstancias de su asesinato".

El gesto de las manos blancas como "símbolo"

Por otra parte, también ha querido recordar el movimiento de protesta que generó el "cobarde asesinato" de Tomás y Valiente el 14 de febrero de 1996. "Miles de personas se manifestaron por las calles de Madrid con las manos pintadas de blanco, al unísono y pacíficamente, como signo de su repulsa y de la limpieza de sus intenciones", ha resaltado.

"Fue un gesto espontáneo" y al mismo tiempo "un símbolo hermoso durante mucho tiempo", ha señalado. "Fue la confirmación de que la sociedad española había optado rotundamente por el camino de la paz, del diálogo, de la no violencia, el que precisamente Paco Tomás y Valiente transitaba y enseñaba", ha sostenido.

"No hay arma más eficaz que esa para derrotar a la sinrazón", ha defendido el monarca, que también ha querido recordar en su intervención las palabras que el propio Tomás y Valiente dirigió a los hijos de Manuel Broseta, asesinado por ETA cuatro años antes: "No odiéis y que su recuerdo os haga sonreír".

Ofrenda floral y minuto de silencio

El acto ha concluido con una ofrenda floral realizada por los reyes y los tres hijos del jurista asesinado, tras la que ha habido un minuto de silencio en su memoria.

Los reyes han tenido ocasión de visitar primero la exposición "In Memoriam Tomás y Valiente. 1996-2026" instalada en el hall de la segunda planta de la Facultad de Derecho de la UAM dedicada a quien fuera catedrático de Historia del Derecho en esta universidad entre 1980 y 1996.

Dividida en dos partes, en la primera se muestra su trayectoria personal, académica y pública, mientras que en la segunda se exhiben las reacciones tras su asesinato, los homenajes que se le tributaron y la trascendencia que ha tenido su figura.

Asimismo, se ha incluido una instalación que reproduce el despacho del profesor con sus estanterías originales. "Un despacho vacío, metáfora de una ausencia y de un trágico desenlace que nos empobreció a todos. Y una estantería en la que permanece su obra, metáfora también de una actividad destacada como historiador y jurista", según el comité organizador de la exposición.