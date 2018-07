Fedetaxi recomienda a sus taxistas no hablar de política o deportes con los clientes

La Federación Andaluza del Taxi ha elaborado un 'Manual de Buenas Prácticas para Taxistas Profesionales' en el que da una serie de recomendaciones a sus conductores para fidelizar a la clientela y conseguir que tengan una buena experiencia durante el viaje. Entre las fórmulas que aconseja está ser educado con el usuario, no comer chicle o fumar durante el viaje o "no tomar postura ante temas como religión, política o deporte" ya que pueden "suscitar confrontación".

Fedetaxi también recomienda no mostrar "exceso de confianza", ni atosigar al usuario y ofrecerle siempre un "trato cortés con independencia de la edad, la apariencia del usuario o la distancia del servicio".

Entre las normas básicas que para Fedetaxi debe cumplir todo conductor está cuidar la imagen personal "no uses nunca ropa deportiva, chanclas, camisetas de tirantes, etc", llevar el taxi "siempre limpio y con buen olor", tener una actitud positiva con el cliente o escucharle con atención y expresarse con claridad.

Otra de las recomendaciones que da es ser "honesto a la hora de cobrar un servicio", no poner en marcha el taxímetro hasta que el usuario esté dentro del taxi o no seleccionar nunca a los clientes por su edad, tener algún tipo de minusvalía o "por lo corto que sea el servicio".