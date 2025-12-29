La Familia Real alcanza un millón de seguidores en Instagram

La Familia Real concluye el año mostrando algunas de las mejores imágenes que se han tomado de ellos en estos doce meses de 2025 en redes sociales como Instagram. Primero el Rey, después la Reina, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.

Podemos ver a Felipe VI en imágenes junto a los cuerpos de seguridad del Estado y la UME en actuaciones contra los incendios este verano, en su importante discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, o en el Vaticano saludando al nuevo Pontífice León XIV el dia de su entronización. También, como no, acompañando a la Princesa de Asturias a su paso por la Escuela Naval de Marín y la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier.

Una de las imágenes más emotivas del Rey en este resumen de imágenes, es la que se produjo en el Palacio Real el día en que entregó a su madre el Toisón de Oro, como símbolo de entrega y servicio durante más de 40 años.

También emotiva la fotografía de los Reyes después de que Don Felipe recibiera el Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Alcalá de Henares.

De igual modo, se pueden ver veinte imágenes de la reina Letizia, en las que aparece despidiendo a su hija Leonor antes de embarcarse en el Juan Sebastián de Elcano. En la graduación de la infanta Sofía en Gales. En el viaje de cooperación a Cabo Verde. También imágenes durante los viajes de Estado efectuados a China y Egipto, o en la entrega del Premio Cervantes de literatura al escritor Alvaro Pombo. Imágenes también en la recepción de máxima gala ofrecida al Sultán de Omán en Madrid.

De la princesa de Asturias, se han seleccionado también 20 fotografías, varias de ellas junto a su hermana Sofía, aunque la gran mayoría corresponden a momentos durante su paso por la Marina y el crucero de formación en el Juan Sebastian de Elcano. Una imagen divertida en Valdesoto, pueblo ejemplar 2025 en Asturias, en la que la Princesa y su hermana aparecen sentadas en un antiguo coche que fue símbolo de la España del desarrollo, en los años 60. Imágenes también de las entregas de los premios Princesa de Asturias y Princesa de Girona o de la recepción en Mallorca con motivo de las vacaciones estivales. La más impactante de todas quizá es la fotografía en la que la Princesa pilota ya un avión en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier Murcia.

De la infanta Sofía se pueden ver fotografías junto a sus padres el día de su graduación en Gales, donde obtuvo el Bachillerato Internacional. Una especialmente emotiva en la que recibe un fuerte abrazo de su padre. En su visita de cortesía al presidente de la República Italiana, Marcelo Rebelo de Sousa al poco de comenzar sus estudios universitarios en Lisboa. Imágenes también desenfadadas de este verano en Mallorca. Acompañando a sus padres en el Día de las Fuerzas Armadas. Junto a su abuela la Reina Sofía en Oviedo en los Premios Princesa de Asturias. o en Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025, en Asturias.

Balance de un año de actividades

En este año 2025, los miembros de la Familia Real han recibido 240 AUDIENCIAS, a las que han concurrido más de 2000 persona de todos los sectores sociales, lo que les ha permitido tener una amplísima radiografía de los intereses y preocupaciones tanto en España como en el exterior.

Realizado un total de 455 ACTIVIDADES tanto en España como en el extranjero. Los ámbitos más significativos fueron los relacionados con las Instituciones (20%), Relaciones Internacionales (20%), Cultura (13%), Solidaridad (12%) y Defensa (11%). Ámbitos que representan el 75% del total.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

En el extranjero se desarrollaron 104 actividades, con 25 viajes a 19 países diferentes (Alemania, Austria, Bélgica, Cabo Verde, Ciudad del Vaticano, Eslovaquia, EE.UU Francia, Italia, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Árabe de Egipto, República Dominica, República Popular China, Rumania, Suiza y Uruguay)