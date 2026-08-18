Los factores que hacen que los incendios sean cada vez más difíciles de controlar: "Un fuego pequeño se convierte en algo disparatado"

Este 18 de agosto se celebra el Día Mundial de la prevención de incendios forestales y en Más de uno hemos charlado con Diana Colomina, responsable del Programa de Bosques WWF España, que cuenta cómo nuestro país vuelve a sufrir con fuegos de mayor impacto. "Vamos sufriendo un mayor número de grandes incendios forestales, de más de 500 hectáreas, los que generan mayor impacto".

¿Por qué estos incendios son cada vez más difíciles de controlar? Colomina sostiene que es una "combinación explosiva de varios factores": "Son altamente reconocidos por la comunidad científica. Por un lado, la crisis climática con altas temperaturas, lo que convierte los bosques en territorios muy inflamables, luego tenemos el abandono del medio rural, de las actividades tradicionales, que dejan un paisaje más vulnerable. Y esto, unido a la interfaz urbano-forestal, aquellos lugares donde convergen las urbanizaciones con lo forestal, hace que un incendio pequeño se convierta en algo disparatado".

La mayor parte de los incendios son provocados

No obstante, también entra en juego que la mayoría de los fuegos son provocados por el ser humano. "Detrás del 95% de los incendios está el ser humano. Solamente el 5% se produce por un medio natural. El 53% son intencionados y un 28% debido a negligencias y accidentes. Tenemos mucho que hacer, hay mucho que dependen de nosotros", asegura Diana Colomina, que añade que la prevención sigue siendo "la gran asignatura pendiente": "Del presupuesto total que se invierte contra incendios, necesitamos planificación, desarrollo rural. Tenemos a los equipos de extinción al límite de sus capacidades y tenemos que intervenir para adaptar el territorio".

Por último, advierte de que un incendio no se acaba al apagar las llamas: "Es necesario evaluar los impactos y ver cuáles son las zonas más vulnerables para reducir daños. Al desaparecer la vegetación, el suelo se queda desprotegido, provoca erosión, arrastres, contaminación de los ríos. Incluso se pueden producir riadas. El suelo es importante, cada centímetro de suelo fértil puede tardar siglos en volver a formarse".