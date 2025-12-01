Estos son los días festivos del puente de diciembre, por comunidades

Tan solo faltan cinco días para que dé comienzo uno de los puentes más esperados del año: el puente de la Constitución o, más comúnmente llamado, puente de diciembre. Es uno de los más disfrutados del año porque encadena dos días festivos prácticamente consecutivos, el 6 y el 8 de diciembre. Este año, debido a cómo caen los días en el calendario, todas las comunidades disfrutarán de los mismos días festivos.

El 6 de diciembre cae en sábado, lo que hace que el puente de diciembre sea un poco más corto de lo habitual. Según la legislación española, cuando un festivo nacional es sábado, no puede trasladarse de manera automática ni a viernes ni a lunes, por lo que este año los trabajadores disfrutarán solo de un día de asueto, el 8 de diciembre, que cae en lunes.

En otras ocasiones, cuando los dos días del puente caen entre semana, los escolares y trabajadores enlazan hasta tres días de vacaciones que, si además coincide con la cercanía del fin de semana, se pueden convertir en cinco, lo que hace del puente de diciembre el preferido por la mayoría de la población.

Qué se celebra en el puente de diciembre

Por lo tanto, si este año alguna persona desea añadir algún día más, deberá gastarse sus días de vacaciones, en caso de que todavía tenga alguno disponible, ya que el único día festivo de los dos que cae en día laborable es el 8 de diciembre.

El 6 de diciembre se celebra el día de la Constitución Española, que se aprobó ese mismo día en el año 1978. Por su parte, el 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción, proclamada patrona de España y de la Infantería Española. Una fiesta de origen religioso que se mantiene en todo el país.

Qué otros festivos quedan por celebrar en 2025

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) ninguna comunidad autónoma ha declarado como festivo ni el viernes 5 de diciembre ni el martes 9 de diciembre, por lo tanto, en todas las Comunidades, los días festivos del puente de diciembre son los mismos.

Antes de que acabe el año, todavía queda un festivo por disfrutar y, en algunas comunidades, dos: