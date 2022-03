Estas son las nuevas medidas y multas de la DGT que entran en vigor este lunes

La nueva ley de la Dirección General de Tráfico (DGT) diseñada para reducir el número de accidentes de tráfico relacionados con la velocidad y el uso de teléfonos móviles al volante, entra en vigor hoy.

Hablar por el móvil al volante sujetándolo con la mano supondrá la pérdida de seis puntos en el carné a partir de este lunes y además, la nueva ley prohíbe rebasar en 20 kilómetros por hora el límite de velocidad para adelantar en carreteras convencionales. La DGT se ha dado un plazo de un año para analizar la eliminación de este margen, una medida que ha generado polémica.

La reforma aprobada el pasado diciembre no incrementa las sanciones a los infractores. "No se han aumentado las cuantías económicas de las sanciones de tráfico, hubo un debate y nos pareció que no estaban estos tiempos para aumentar las sanciones de tráfico", aclaraba recientemente en un desayuno informativo el director de Tráfico, Pere Navarro.

Estas son las nuevas medidas y sanciones de la DGT: