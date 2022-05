¿Están relacionados los casos de hepatitis infantil aguda con el Covid? Las hipótesis del epidemiólogo Quique Bassat sobre el adenovirus

Reino Unido lanzó la voz de alarma el pasado 5 de abril y hasta el momento se han confirmado unos 300 casos, 22 de ellos en España, convirtiendo a nuestro país en el segundo con más casos registrados. Se trata de la hepatitis infantil aguda, una enfermedad de origen desconocido que afecta principalmente a niños pequeños y que ya ha sido detectada en 14 países.

La preocupación entre padres y madres aumenta y cada vez son más los que necesitan información. ¿Cuál es el origen de la hepatitis aguda infantil que afecta ya a 14 países? La infección continúa expandiéndose y en los últimos días se han notificado casos en Japón y alguno sospechoso en Canadá. Las autoridades sanitarias siguen tratando de averiguar las causas de esta extraña hepatitis, que ha provocado la muerte de un niño y el trasplante de hígado a una veintena de afectados.

El adenovirus, principal sospechoso

Los expertos lo vinculan al adenovirus, un grupo de virus que puede infectar las membranas de las vías respiratorias, ojos, intestinos o vías urinarias, y que sería la causa más común de los resfriados, conjuntivitis, bronquitis, pulmonía o diarrea. Sin embargo, para el pediatra y epidemiólogo, Quique Bassat, hay algunos aspectos que todavía no quedan claros. Por ejemplo, asegura que el adenovirus es un virus que causa "resfriados banales en la infancia, pero es el típico virus que no preocupa a los pediatras porque sólo de manera extraordinaria causa una enfermedad grave".

El caso en la hepatitis infantil aguda es que el adenovirus "se ha descrito en el pasado como un virus que puede causar hepatitis, pero no que las cause con la frecuencia y la gravedad que se está viendo ahora. Por eso todavía no estamos seguros de si es o no el responsable".

Las dos hipótesis de Quique Bassat

A raíz del señalamiento del adenovirus como principal causa sospechosa en la hepatitis infantil aguda y de las dudas que se han generado al respecto, el epidemiólogo lanza las dos hipótesis con las que trabaja para explicar el origen de esta extraña enfermedad: "No sabemos si es el virus que ha cambiado -lo que sería extraño porque el adenovirus ha estado con nosotros miles de años y ahora de repente se vuelve más agresivo- o si es que la capacidad de los niños para responder a las infecciones se ha alterado de alguna manera debido a estos dos años de medidas tan intensas de prevención".

Es decir, que debido a las fuertes medidas de prevención provocadas por el Covid-19, el sistema inmunitario de los más pequeños no se haya ido adaptando como tenía que hacerlo a la exposición a patógenos o virus como el adenovirus y no sepa responder de la manera más eficaz.