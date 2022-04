Las claves de la hepatitis infantil aguda de origen desconocido: causas, relación con el Covid y medidas de prevención

La preocupación entre padres y madres aumenta y cada vez son más los que necesitan información. ¿Cuál es el origen de la hepatitis aguda infantil que afecta a al menos 14 países? Es la pregunta que se está haciendo todo el mundo. Reino Unido fue el primero que lanzó la voz de alarma el pasado 5 de abril y hasta el momento ya se han confirmado unos 200 casos, 22 de ellos en España, el segundo país con más casos registrados.

La infección continúa expandiéndose y en los últimos días, se ha notificado un caso en Japón y varios sospechosos en Canadá. Las autoridades sanitarias siguen tratando de averiguar las causas de esta extraña hepatitis, que ha provocado la muerte de un niño y que ha hecho necesario el trasplante de hígado de una veintena de afectados.

¿Cuál es el origen de la hepatitis infantil aguda?

Jesús Quintero, el jefe de la Unidad de Patología y Trasplante hepático pediátrico del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, afirma que, aunque siempre han tenido casos de hepatitis de causa desconocida, cada vez le van estrechando más el cerco al origen de la que provoca esta enfermedad en niños: se trataría del adenovirus, un grupo de virus que pueden infectar las membranas de las vías respiratorias, ojos, intestinos o vías urinarias, y que serían la causa más común de los resfriados, conjuntivitis, bronquitis, pulmonía o diarrea.

Asegura que cada vez hay datos más contundentes en ese sentido: "Lo que se vio al principio fue que a partir de octubre y diciembre, las infecciones por virus comenzaron a subir poco a poco y dentro de ellas, las infecciones por adenovirus en niños de entre 0 y 4 años, pacientes que nunca habían entrado en contacto con el adenovirus porque cuando tenían que haberlo hecho, no estaba circulando. Por lo que, de ahí se deduce que muchos de los pacientes con hepatitis tienen adenovirus, lo que nos hace cercarle como causa más probable de la enfermedad".

¿Puede tener relación con el Covid-19 o con las vacunas?

Quintero niega que la hepatitis aguda tenga relación alguna con las vacunas, ya que los pacientes en los que se está viendo esta enfermedad son niños no vacunados por la edad que tienen. En cuanto a su posible relación con el Covid-19, afirma que tampoco parece que los datos que manejan hasta ahora vayan en ese sentido, pero "evidentemente, son datos muy preliminares. En medicina, 200 casos nos dan una información muy interesante, pero no podemos ser muy contundentes".

¿Cuál es el perfil y gravedad de los afectados?

Son pacientes menores de cuatro años y sanos, sin patologías previas. Es una enfermedad que afectaría, sobre todo, a la población general menor de cuatro años. Respecto a la gravedad, depende de muchos factores: "Sobre todo, en Inglaterra han tenido que ingresar en el hospital con una hepatitis moderada o grave a varios niños, pero la gran mayoría de ellos han podido ser dados de alta y hacerles un seguimiento".

¿Hay conexión entre los casos detectados en España y los de Reino Unido?

"Estamos expectantes", asegura el médico. "Se están recogiendo datos de los casos que se están reportando. Es importante que la gente sepa que no son casos nuevos. No es que no tuviéramos ninguno y de repente hayan aparecido todos de golpe, sino que se están recogiendo casos desde abril hacia atrás. No hay una explosión de 22 casos, sino casos que han ido apareciendo progresivamente". Respecto a la gravedad, hay algunos más leves y otros más graves que sí serían más similares a lo que se está viendo en Inglaterra.

En España, solamente se ha tenido que realizar un trasplante hepático, pero "es verdad que en general, se produce en el 10% de estos pacientes. Si no me equivoco, se han trasplantado a 17 niños a día de hoy. Es una enfermedad que potencialmente produce una enfermedad irreversible y necesita trasplantarse".

¿Cuál es el mejor tratamiento?

El tratamiento que se está utilizando para tratar esta enfermedad es uno que ya existía de antes, aunque reconoce que es verdad que se podría tener un tratamiento más específico, aunque para eso habría que buscar la causa, "y es ahí donde se están centrando la mayoría de esfuerzos a día de hoy: centralizando las muestras y realizando los estudios microbiológicos pertinentes".

¿Qué medidas de prevención puedo tomar?

Si realmente se confirma que el adenovirus es el responsable de la enfermedad, este se transmite de dos maneras: por gotas (a la hora de respirar) y por contacto (fecal-oral). Para prevenirlo, lo mejor es actuar como ya lo estamos haciendo ahora debido al Covid-19: lavado de manos, no tosernos en la mano, usar pañuelos de un único uso, etc.

Manda un mensaje de tranquilidad a los padres: "pueden seguir su vida normal. En caso de que vean que su hijo se pone amarillo, que vayan a Urgencias para que se le haga una valoración".

¿Qué va a suceder en las próximas semanas?

El experto afirma que probablemente se produzca un "goteo de casos", algunos nuevos y otros antiguos que se están reportando ahora en Salud Pública: "Poquito a poquito es posible que haya un aumento progresivo en el número de casos en España".