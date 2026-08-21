España continúa ardiendo: las llamas desafían a la Serra Calderona mientras remite el incendio en Las Hurdes

La noche ha sido de intenso trabajo para el amplio dispositivo de extinción desplegado en el incendio forestal que afecta al parque natural de la Serra Calderona, situado entre los términos municipales de Segorbe y Gátova. El fuego, que ya ha calcinado 133 hectáreas a lo largo de un perímetro de 7,5 kilómetros, se originó en la tarde de ayer tras la caída de un rayo en plena jornada de fuertes tormentas en la Comunitat Valenciana.

Durante la madrugada, los efectivos terrestres de los bomberos de las diputaciones de Valencia y Castellón, junto a las unidades forestales de la Generalitat, han aprovechado el aumento de la humedad para contener las llamas. Los esfuerzos en esta zona de alto valor ambiental y de acceso terrestre muy complicado se han centrado en los dos flancos activos que presenta el incendio, el cual se mantiene bajo la situación operativa 1 del plan de emergencias.

Refuerzo aéreo y restricciones de agua

A primera hora de la mañana se han incorporado 21 medios aéreos para reforzar las labores de control sobre el terreno en este frente levantino. Todo el operativo está siendo coordinado desde el Puesto de Mando Avanzado, que cuenta con la presencia del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, junto a distintos representantes autonómicos y provinciales que vigilan de cerca el avance del siniestro.

Mientras el dispositivo continúa trabajando sin descanso, se mantienen vigentes las medidas de precaución adoptadas por los consistorios locales. En Gátova se ha restringido temporalmente el uso de agua potable para la población civil, una decisión preventiva orientada estrictamente a garantizar el suministro ininterrumpido en los hidrantes destinados a las tareas de extinción de los bomberos.

Evolución favorable en Extremadura

Por otro lado, el panorama es mucho más alentador en la provincia de Cáceres, donde el incendio forestal de Pinofranqueado, en la comarca de Las Hurdes, evoluciona de manera favorable. Esta mejoría ha permitido el regreso de todos los vecinos que habían sido evacuados de sus casas, aunque las autoridades han decretado nuevos confinamientos urbanos en varias alquerías para asegurar el éxito y la total seguridad en los trabajos de remate.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, anunció estos avances desde el Puesto de Mando Avanzado tras la reunión matinal del centro de coordinación. Según los últimos datos oficiales, el cálculo de la superficie calcinada en este fuego se mantiene de forma provisional en las 4.250 hectáreas, una cifra estimada tras la última corrección a la baja realizada por los técnicos durante la madrugada.